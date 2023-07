Obra interdita trecho de 30 metros na Avenida Agamenon Magalhães, no Espinheiro

A- A+

A Compesa fará, a partir da noite desta quarta-feira (12), serviço de manutenção na rede coletora de esgoto localizada na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao nº 2770, no bairro do Espinheiro, Zona Norte do Recife. Por conta da obra, um trecho de 30 metros da Avenida Agamenon Magalhães ficará interditado para o tráfego de veículos em um das faixas no sentido Boa Viagem. De acordo com a companhia, o trabalho deve ser finalizado até o dia 12 de agosto.

Até lá, motoristas que trafegam pela área deverão ter um pequeno transtorno para desviar. O desvio do trecho será feito pela mesma via, mas, por ser uma área de grande movimentação, o trânsito deve ficar mais intenso no local. Agentes da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão atuando no local para orientar motoristas. Haverá sinalização no local.

Antes de iniciar a obra, os técnicos da Compesa realizaram uma vistoria conjunta com técnicos da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), uma vez que existe uma rede de drenagem próxima à rede coletora de esgoto, que também pode estar danificada.



Durante a intervenção da Compesa, os técnicos da Emlurb acompanharão o desenvolvimento dos trabalhos, para, em caso de necessidade de obra na rede de drenagem (galeria de águas pluviais), a Emlurb tenha condições de realizar os reparos, de forma simultânea, evitando assim nova interdição do trânsito neste mesmo local futuramente.

Veja também

Educação Congresso da UNE deve reunir cerca de 10 mil estudantes em Brasília