Recife Obra causa mudança no trânsito do bairro de Parnamirim, na Zona Norte do Recife A interdição de quatro dias será feita pela CTTU para uma obra de drenagem

Uma interdição de trânsito será feita na rua Albino Meira, em Parnamirim, na Zona Norte do Recife, para a realização de uma obra de drenagem. Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) e a Autarquia de Urbanização do Recife (URB), o serviço deve durar quatro dias.





A interdição tem início na segunda-feira (4) e agentes orientadores estarão no local para auxiliar transeuntes em dúvidas sobre o fluxo do trânsito.



Para quem circula na rua Padre Roma e deseja chegar na rua Desembargador Góis Cavalcante, o fluxo seguirá pela rua Sebastião Alves e seguir pela Estrada do Arraial.



Em caso de dúvidas, a população pode acionar a CTTU pelo teleatendimento, que é gratuito e funciona 24 horas por meio do número 0800.081.1078.

