Obra muda trânsito em trecho da av. Conde da Boa Vista a partir desta segunda (22); veja alterações

O trânsito na avenida Conde da Boa Vista, na área central do Recife, será modificado a partir das 8h desta segunda-feira (22), para a troca de 40 placas de concreto da via.



A obra, que está sob responsabilidade da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb), acontece no sentido cidade-subúrbio, afetando a Estação de BRT Rua do Hospício e a parada nº 180305, localizada na frente da loja C&A, que serão temporariamente desativadas. A previsão é que o serviço seja finalizado em dois meses.



A interdição será feita em um trecho de aproximadamente 200 metros, que compreende parte da av. Conde da Boa Vista, na altura da rua do Hospício, no sentido subúrbio.

Condutores que seguem pela av. Conde da Boa Vista, no sentido subúrbio e rua do Hospício, deverão desviar pela faixa oposta, onde será instalado duplo sentido de circulação até a Estação de BRT Hospício, podendo retornar à faixa normal



O serviço tem o objetivo de recuperar a pavimentação da via e melhorar as condições de tráfego do corredor viário.



Agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estarão no local para auxiliar na mobilidade.

