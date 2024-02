Obra na Estrada dos Remédios precisou ser estendida; prazo para término é neste domingo (4)

A- A+

A obra realizada na Estrados Remédios - próximo ao número 1630, no bairro de Afogados, no Recife - seguirá até este domingo (4). Iniciada no dia 19 de janeiro, a previsão inicial era do serviço ser finalizado em quatro dias, com a substituição de tubulações danificadas em um trecho de seis metros.

Porém, após a abertura da vala para a realização do serviço, foi identificada a necessidade de substituir mais sete metros da rede de esgoto, totalizando 13 metros. Por esse motivo, o prazo de conclusão da intervenção precisou ser estendido.

O trabalho está sendo realizado em turnos de 24 horas para garantir agilidade e, assim, diminuir os impactos no trânsito do local.

A ação, realizada pelas equipes da BRK, parceira privada da Compesa no Programa Cidade Saneada, visa garantir o correto funcionamento do sistema de esgotamento sanitário da região.

Os motoristas devem permanecer atentos à sinalização na área, pois um trecho de 20 metros das duas faixas centrais da via segue interditado ao tráfego e o desvio é realizado pelas demais faixas da avenida.

