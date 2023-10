A- A+

MOBILIDADE Obra na Ponte Giratória modifica trânsito no Bairro do Recife; algumas vias terão sentido invertido Diversas ruas do bairro terão o sentido de tráfego invertido para auxiliar no fluxo de carros

Com o objetivo de facilitar o acesso dos condutores ao Bairro do Recife durante a interdição da Ponte 12 de Setembro, também conhecida como Ponte Giratória, a Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) modificará o sentido de algumas vias do bairro a partir deste sábado (28).

Com a mudança, o fluxo de carros proveniente das Zonas Sul e Oeste, através do Cais de Santa Rita, acessará o Bairro do Recife pela avenida Martins de Barros. Para tal, os veículos passarão a seguir pela Ponte Maurício de Nassau, que terá o seu sentido de circulação invertido.

Já os motoristas que vêm pela Ponte Princesa Isabel rumo ao Bairro do Recife precisam acessar a rua do Imperador. No local, o acesso pela rua Primeiro de Março terá o sentido invertido para garantir a continuidade com a Ponte Maurício de Nassau.

A intervenção também irá modificar o fluxo na rua Madre de Deus, que terá o sentido invertido em direção ao Cais do Apolo no trecho entre as avenidas Marquês de Olinda e Rio Branco, enquanto a Marquês de Olinda terá sentido invertido na direção da avenida Alfredo Lisboa.

Para sair do Bairro do Recife, os motoristas deverão utilizar a Ponte Buarque de Macedo, cujo trânsito também passará por inversão, possibilitando aos usuários o acesso às regiões Sul e Oeste da cidade através da rua do Imperador. Já os condutores que desejam seguir para a Zona Norte devem utilizar a Ponte Princesa Isabel. A Ponte Limoeiro não sofrerá alterações.

As mudanças permanecerão em vigor até que as obras de requalificação estrutural da Ponte Giratória sejam encerradas. A previsão é de que seja até o fim deste ano.

De acordo com a CTTU, agentes da autarquia estarão espalhados em pontos estratégicos orientando sobre as modificações no trânsito e ajudando a otimizar o fluxo de veículos na região.

Para ampliar as alternativas de acesso à Zonas Sul e Oeste da cidade, a circulação do tráfego misto será liberada na avenida Dantas Barreto.

Em caso de dúvidas, a companhia pode ser acionada pelos cidadãos por meio do telefone 0800.081.1078.

Confira as modificações no trânsito:

Mudanças no trânsito no Bairro do Recife | Foto: Divulgação/CTTU

A obra de requalificação da Ponte Giratória teve início em 2022. Até agora, já foram executados diversos serviços na parte inferior do tabuleiro da ponte como a remoção da camada de nata de cimento, ancoragem da tela soldada em aço e aplicação de revestimento de concreto.

A nova etapa da obra faz parte do programa de recuperação de pontes da cidade do Recife, que já beneficiou as da Torre, do Derby e a Motocolombó, além das juntas de dilatação de viadutos como os de Joana Bezerra, Via Mangue e da avenida Norte.

