Região Metropolitana do Recife Obra no Ramal da Arena muda trânsito em Camaragibe a partir desta quinta-feira (23); confira mudança Veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, serão proibidos de acessar a via durante o período de intervenção

Paradas desde julho deste ano, as obras do Ramal da Arena serão retomadas nesta quinta-feira (23). Conhecido como antigo Ramal da Copa, o Ramal da Arena liga Camaragibe a São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Pernambuco (Seduh-PE) fará a duplicação de um viaduto na área, que implicará em mudanças no trânsito no local.



O tráfego ficará restrito nos dois sentidos do ponto da obra, que fica a 1 km da Rodovia PE-05, na avenida Belmino Correia, em Camaragibe. O caminho é utilizado como atalho para quem sai da Zona Oeste do Recife em direção ao Interior do Estado, e vice-versa.



Veículos de grande porte, como ônibus e caminhões, serão proibidos de acessar todo o percurso durante o período de intervenção. Segundo a Seduh, equipes de trânsito da Guarda Civil Municipal de Camaragibe farão desvios pela UR-7 e pelo bairro de Viana, no município.

A obra é para construção de duas faixas de rolamento com largura de 9 metros, uma outra faixa de 7 metros de largura para BRTs e outra de 1,80 m para ciclofaixa. O viaduto terá dois canteiros centrais, passeios de pedestres e guarda-corpo nas extremidades.



Durante o serviço, em todo o percurso, serão colocadas placas alertando os motoristas sobre a interdição e os desvios. A obra está prevista para ser concluída em até quatro meses, de acordo com a pasta.



O Ramal da Arena teve suas obras iniciadas em 2011, durante gestão do então governador Eduardo Campos. A obra deveria ficar pronta em 2014, para a Copa do Mundo.



A estrada tem cerca de 4 km de extensão e liga a PE-408, na entrada da Arena de Pernambuco, em São Lourenço, à PE-005, em Camaragibe, na altura do Terminal Integrado do município.



Confira mudanças:

