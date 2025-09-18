A- A+

RECIFE Obra de drenagem provoca interdição parcial na Avenida Dois Rios, no Recife Serviço terá início na sexta-feira (19) e deve ser concluído até o domingo (21)

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que a Avenida Dois Rios, no bairro do Ibura, terá interdição parcial a partir das 22h desta sexta-feira (19). O bloqueio ocorre devido à execução de uma obra de drenagem realizada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB). A previsão é de que o serviço seja finalizado no domingo (21).

Informações e mudanças na via

Agentes e orientadores da CTTU estarão no local para auxiliar motoristas e organizar a circulação durante o período da obra. Em caso de dúvidas, a população pode ligar para o teleatendimento gratuito da autarquia, disponível 24 horas, pelo número 0800.081.1078.

A intervenção integra um conjunto de ações na Ladeira da Cohab, que liga o Ibura de Cima à BR-101. A Prefeitura do Recife investe cerca de R$11 milhões na duplicação da via, que recebe em média 21 mil veículos por dia.

Com a obra, a expectativa é ampliar a capacidade de tráfego, melhorar a acessibilidade e criar um novo acesso pela BR-101. Esse acesso também servirá como entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura.

Com informações da assessoria

