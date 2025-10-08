A- A+

RIO DOCE Olinda: obra desvia itinerário de linhas de ônibus nas proximidades do Terminal de Rio Doce Trecho do serviço é alvo de reclamações de moradores e dos motoristas que trafegavam pela área por causa de um buraco na via

A Compesa e a Prefeitura de Olinda estão realizando obras no cruzamento entre a Avenida Tiradentes e a Avenida das Garças, no bairro de Rio Doce. Os serviços são feitos nas proximidades do terminal de ônibus do bairro.

O trecho é alvo, há semanas, de reclamações de moradores e dos motoristas que trafegam pela área por causa de um buraco na via.

Buraco no cruzamento da Avenida das Garças e da Avenida Tiradentes. Foto: Cortesia.

Serviços

Em nota enviada à reportagem da Folha de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informou que uma tubulação da rede de abastecimento de água foi atingida por uma máquina que estava realizando serviços de drenagem, sob responsabilidade da prefeitura.

A Compesa, no entanto, afirmou que já realizou o serviço de vazamento na manhã desta quarta-feira (8).

Ainda segundo a companhia, as equipes continuam no local, realizando o rebaixamento de outra rede de tubulação, atividade que tem previsão para ser concluída até às 18h desta quarta.

A Compesa ainda informou que a prefeitura também mantém uma equipe na rua executando as intervenções na rede de drenagem. De acordo com a companhia, quando o trabalho do município for concluído, a vala será fechada. Também será programado serviços de pavimentação do trecho citado, que deve ocorrer em até 15 dias.

Em nota, a Prefeitura de Olinda confirmou que a obra da Compesa se refere a uma troca de tubulação e que o município realizará um serviço em uma caixa de drenagem próxima à calçada.

Equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Municipal de Olinda foram ao local nesta quarta-feira e acompanham a ação, organizando o trânsito e a segurança viária da área.

A reportagem da Folha de Pernambuco também procurou a Prefeitura de Olinda para saber mais detalhes sobre a rede de abastecimento que foi atingida, mas, até o momento, não obteve resposta.

Mudança de itinerário dos ônibus

Devido ao serviço, o Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) informou que os ônibus que trafegam pela via estão realizando uma rota alternativa.

Os coletivos que circulam pela Avenida das Garças, em ambos os sentidos, agora estão trafegando pela Rua Artur Guimarães de Souza, entre a Avenida Brasil e a Vila Olímpica.

Por causa disso, as paradas entre a Avenida das Garças e a Rua Socó, sentido Olinda, e em frente à Delegacia de Rio Doce, sentido Paulista, não estão sendo atendidas provisoriamente.

Veja também