Trânsito Obras alteram o tráfego da BR-101, em Abreu e Lima, a partir desta quarta-feira (17) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirmou que os desvios na pista central da via devem ser concluídos em até 180 dias

O tráfego da pista central da BR-101, que passa sobre as pontes do Rio Arroio Desterro e Rio Barro Branco, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, sofrerá alterações a partir desta quarta-feira (17).



De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), as mudanças serão necessárias para a execução de obras nas duas pontes que passarão por intervenções emergenciais.

O fluxo de veículos será desviado da pista central para a pista principal, com previsão de conclusão em até 180 dias e contam com a devida sinalização para a orientação dos usuários que passam pela via.

Entenda os desvios:

Os desvios da Ponte sobre o Rio Arroio Desterro, que fica no quilômetro 41,35 da via, serão na altura do Memorial do Livramento, em Igarassu, para os dois sentidos da via.

No sentido Recife/João Pessoa, o desvio é próximo ao Armazém Jenipapo, em Abreu e Lima. Já no sentido João Pessoa/Recife será na altura da Chesf, também em Abreu e Lima.

Já na Ponte sobre o Rio Barro Branco, localizada no km 51,15, os desvios se darão na altura do Armazém Coral - Achaqui, em Abreu e Lima, e na altura do Posto Shopping Federal/Varejão dos móveis, em Paulista, em ambos os sentidos da via.



