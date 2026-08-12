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TRÂNSITO Obras da Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros alteram o trânsito nesta semana; confira Serviços no Sistema PE-009, VPE-052 e PE-024 seguem até sexta-feira (14); motoristas devem ficar atentos a desvios e retenções temporárias

As concessionárias Rota do Atlântico (CRA) e Rota dos Coqueiros (CRC) realizam, até a próxima sexta-feira (14), uma série de intervenções de conservação e manutenção nas rodovias PE-009, VPE-052 e PE-024 - Praia do Paiva.



As obras atingem trechos de ligação da Região Metropolitana do Recife com o Litoral Sul e o Complexo Industrial de Suape, podendo gerar retenções temporárias no tráfego.

Na PE-009, as equipes da concessionária Rota do Atlântico atuam na substituição de defensas metálicas e em serviços de roçada ao longo dos sentidos Norte e Sul, além da VPE-052, no sentido Oeste.



Segundo a concessionária, conforme o avanço dos trabalhos e a necessidade operacional, as atividades podem demandar o fechamento das faixas 1 e 2.



A intervenção de maior impacto ocorre na ponte sobre o Rio Novo, no quilômetro 46, inicialmente no sentido Sul.



Para garantir a circulação de veículos no trecho, a concessionária implantou uma operação de tráfego em mão dupla no sentido Norte, entre os quilômetros 45+960 e 46+720.

Obras das Concessionárias Rota do Atlântico e Rota dos Coqueiros. Foto: Divulgação

Já na PE-024, os trabalhos da Rota dos Coqueiros concentram-se na roçada manual do canteiro central, cobrindo o trecho do quilômetro 0,600 ao quilômetro 5,360, nos dois sentidos da via.



A execução dos serviços também pode exigir o fechamento pontual das faixas 1 ou 2, dependendo do avanço das equipes de pista.

As concessionárias orientam que os condutores planejem o deslocamento, reduzam a velocidade nos trechos sinalizados e fiquem atentos às orientações dos operadores. O cronograma de obras poderá sofrer alterações em caso de chuvas fortes.



Em emergências ou necessidade de socorro médico e mecânico, os motoristas podem acionar os telefones gratuitos 0800 031 0009 (Rota do Atlântico) e 0800 281 0281 (Rota dos Coqueiros), que funcionam 24h.

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