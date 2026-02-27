A- A+

Mobilidade Obras de reforma no TI Camaragibe alteram operação de linhas de ônibus a partir do domingo (1º) Alterações fazem parte das ações preparatórias para as obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado

Uma série de mudanças operacionais nas linhas de ônibus que atendem os municípios de Camaragibe e São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, tem início marcado para este domingo (1º).



Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), as alterações fazem parte das ações preparatórias para as obras de reforma e ampliação do Terminal Integrado (TI) Camaragibe, que passará por um processo de desativação completa para viabilizar as melhorias.

Entre as principais mudanças, destaca-se a suspensão da linha 2491 – São Lourenço/TI Camaragibe aos domingos.

Para os usuários que utilizam este serviço, o Consórcio reforçará a operação da linha 2490 – TI Camaragibe/TI Macaxeira, que sofrerá uma reconfiguração estratégica.

Com o fechamento do terminal original, o ponto final da linha 2490 será transferido para São Lourenço da Mata, especificamente na Avenida Miguel Labanca, nº 808, utilizando a mesma estrutura onde já funciona o terminal da linha 2491.

Durante os domingos, os passageiros devem ficar atentos à sinalização dos veículos, que passarão a exibir no letreiro o destino "2490 – São Lourenço/TI Macaxeira".

Para cobrir toda a área afetada, a linha operará com dois itinerários distintos. O primeiro atendimento será via Vila do Reinado (VDR), seguindo pelas avenidas Dr. Francisco Correia, Belmínio Correia e Caxangá até o TI Macaxeira.

Já o segundo atendimento será via Rosina Labanca (ROS), percorrendo ruas como Barra de Guabiraba, Paraíba e Pará antes de seguir o curso normal em direção à Avenida Caxangá.

O Grande Recife reforça que o uso de placas indicativas no para-brisa dos ônibus é obrigatório para facilitar a identificação de cada trajeto pelo usuário.

Além das mudanças de percurso, a programação também contará com ajustes na frota das linhas 2490 e 2493 para assegurar o atendimento à demanda.

Em caso de dúvidas ou para mais informações, a população pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 081-158.

Veja também