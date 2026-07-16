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Requalificação Obras do Pátio do Carmo e da fachada da basílica devem ter ritmo acelerado após festa Serviço de requalificação do Pátio do Carmo e da fachada da basílica será retomado após as celebrações em homenagem a Nossa Senhora do Carmo

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Após as celebrações em homenagem a Nossa Senhora do Carmo, a Prefeitura do Recife promete acelerar o ritmo das obras de requalificação do Pátio do Carmo e da fachada da basílica. O projeto já começou, mas fez uma breve pausa para garantir o fluxo seguro dos fiéis durante a festa da padroeira. A ideia agora é aproveitar também o período de estiagem para avançar nas intervenções estruturais.

Os recursos somam R$ 5,8 milhões, fruto de articulação entre prefeitura e governo federal. A verba está prevista no Orçamento Geral da União (OGU), dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Cidades Históricas e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), com contrapartida do município. A intervenção abrange uma área de 5.942 metros quadrados e engloba o pátio; as ruas João Souto Maior e Camboa do Carmo; e um trecho da avenida Dantas Barreto.

Cronograma

As equipes já atuaram na recomposição parcial das pedras portuguesas do pátio e, em ritmo mais lento, estão na Camboa do Carmo. A restauração da fachada lateral do convento começou. Em alguns trechos, houve lavagem, recomposição do revestimento da parede e pintura, mas essa etapa não foi concluída. Novos refletores foram colocados na frente do templo.

Na próxima fase, os trabalhos vão se concentrar no restauro minucioso da fachada, incluído no projeto do pátio para atender parcialmente a um apelo feito no ano passado pelo reitor da Basílica do Carmo, frei Cidimário Bezerra. Na ocasião, o então prefeito do Recife, João Campos, garantiu ajudar os carmelitas, e repassou a missão ao vice-prefeito e secretário de Infraestrutura na época, Victor Marques, na gestão da cidade desde abril, quando João Campos deixou o cargo para disputar uma vaga ao governo de Pernambuco.

Victor Marques, que também é engenheiro, coordenou o levantamento técnico junto à Empresa de Urbanização do Recife (URB). Segundo ele, as vistorias técnicas constataram que a estrutura exigia cuidados muito profundos. "Na prática, constatamos que não se tratava de uma simples pintura: havia um processo severo de infiltração, presença de vegetação com raízes profundas na alvenaria e áreas sofrendo desplacamento de reboco", explicou o prefeito.

Para viabilizar a obra e reduzir entraves burocráticos, a prefeitura fundiu a reforma da fachada ao projeto do pátio que já tramitava no Iphan, garantindo a verba federal. Victor Marques assegurou que o município cobrirá qualquer imprevisto financeiro com recursos municipais:

"Se houver qualquer acréscimo de custo decorrente dessas particularidades ou novos danos identificados na fachada durante o processo, a Prefeitura do Recife garante, com recursos próprios, que arcará com essa diferença para evitar qualquer tipo de paralisação nas obras. O recurso está 100% garantido", assegurou.

Acompanhamento

Como se trata de um patrimônio tombado nacionalmente desde 1938, a execução conta com o acompanhamento de historiadores e arqueólogos. O reitor da basílica, que também é arquiteto, participou do planejamento do cronograma. A equipe estava pronta para começar os trabalhos em abril, mas Frei Cidimário pediu que retardasse para que andaimes não comprometessem a festa.

"Para começar a fachada da basílica seria inviável, porque nós estávamos praticamente começando a festa. Eu não gostaria que deixássemos os andaimes montados na fachada, além de estarmos no período de chuva. Então, nós chegamos a um consenso de que eles começassem a restauração pelo convento e continuassem depois da festa", destacou o Frei Cidmário.

Prazo

A expectativa da administração municipal é que o conjunto do pátio e das fachadas externas esteja integralmente concluído até o fim deste ano ou, no máximo, no início de 2027.

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