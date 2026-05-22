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MOBILIDADE Obras do Ramal da Arena terão última detonação de rochas neste sábado (23), em Camaragibe Ação marca etapa final do desmonte para serviços de drenagem da via, que liga a BR-408 ao Terminal Integrado de Camaragibe

Uma nova detonação de rochas será realizada neste sábado (23), das 14h às 18h, para avançar nas obras do Ramal da Arena, corredor viário que liga a BR-408 à Avenida Belmino Correia, no Centro de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife.

A ação será a quarta e última dessa etapa de desmontes necessários para a execução da drenagem da via.

A operação contará com 425 quilos de explosivos, quantidade menor do que a utilizada na detonação anterior, em março deste ano. O bloqueio de segurança abrangerá um raio de 150 metros do local, no bairro de Timbi.

O serviço será executado por uma empresa autorizada pelo Exército Brasileiro, com apoio da Prefeitura de Camaragibe na interdição da área e no controle do trânsito.

“Estamos trabalhando para que ocorra a remoção total das rochas, permitindo a conclusão da obra de drenagem, de forma segura para a população”, afirma Francisco Sena, secretário executivo de Desenvolvimento Urbano de Pernambuco.

Moradores localizados em um raio de até 100 metros precisarão deixar os imóveis durante a operação. Já quem estiver na faixa entre 100 e 150 metros deverá permanecer dentro de casa ou dos estabelecimentos até a conclusão do procedimento. Drones serão utilizados para monitorar a movimentação na região.

As detonações fazem parte das intervenções do Ramal da Arena, obra iniciada para a Copa do Mundo de 2014. O corredor terá cerca de quatro quilômetros de extensão, conectando a Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, ao Terminal Integrado de Camaragibe.

O pacote inclui drenagem, recuperação de pistas, ampliação viária, iluminação pública e sinalização, com investimento total de R$ 66,2 milhões.

As intervenções também incluem a reforma e ampliação do Terminal Integrado de Camaragibe, interditado temporariamente desde o último sábado (16) para continuidade das obras.

O terminal atende cerca de 60 mil passageiros por dia e terá aumento no número de plataformas, além de novos espaços comerciais e áreas de circulação. O investimento na requalificação é de aproximadamente R$ 29,8 milhões.

Mudanças no transporte público

Devido a operação,o Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) anunciou alterações temporárias em 17 linhas de ônibus, as linhas alimentadoras terão as operações suspensas temporariamente.

Entre as linhas afetadas estão a 2450 – TI Camaragibe (Conde da Boa Vista), 2490 – São Lourenço/TI Macaxeira, 2475 – Timbi/Centro e 2493 – Tiúma/Derby. O CTM informou que a operação será retomada gradualmente após a conclusão do serviço e a liberação da área.

Aqueles que precisarem de informações, quiserem registrar reclamações, sugestões ou denúncias podem entrar em contato com a Central de Atendimento pelo telefone 0800 081 0158, de segunda a sexta, das 8h às 18h, ou pelo WhatsApp: 99488-3999, diariamente, no mesmo horário. Também é possível acionar a Ouvidoria pelo e-mail [email protected].

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