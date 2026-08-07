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USA Obras do salão de baile de Trump são bloqueadas em recurso Segundo a justiça americana, a obra na Casa Branca não teve o aval do Congresso

Um tribunal federal de apelações bloqueou, nesta sexta-feira (7), a construção, na Casa Branca, do monumental salão de baile desejado pelo presidente Donald Trump.

A instância manteve a suspensão das obras ordenada em abril por um juiz e indicou que o governo dos Estados Unidos tinha 14 dias para eventualmente levar o caso à Suprema Corte.

A corte de apelações do distrito de Columbia afirmou que esse bloqueio não tem "nada a ver" com o mérito do próprio projeto, mas se justifica pelo fato de o presidente ter iniciado as obras sem o aval do Congresso.

O governo "não tem autoridade ilimitada para redesenhar, reformar ou reconstruir a Casa Branca, a casa do povo, para atender ao desejo pessoal de um presidente", indicou a corte.

Em outubro, o presidente republicano mandou derrubar uma ala inteira do edifício para construir um salão de baile que deve receber até 1.000 pessoas para recepções e jantares em honra de chefes de Estado estrangeiros.

Seu orçamento provisório, financiado por doações privadas, passou de 200 milhões para 400 milhões de dólares (de 1 bilhão para 2 bilhões de reais, na cotação atual).

A organização de preservação de edifícios históricos National Trust for Historic Preservation (NTHP), sem fins lucrativos e com mandato do Congresso, contesta na Justiça as obras ordenadas por Trump.

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