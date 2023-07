Obras em áreas de mangue e aterros irregulares são embargados pelo CPRH em Jaboatão 

A- A+

O Dia Mundial de Proteção ao Mangue foi celebrado na quarta-feira (26) e, apenas um dia depois, foram encontrados desmatamento de áreas de mangue, aterro irregular e construções em Área de Preservação Permanente - APP em Jaboatão dos Guararapes.

A Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) embargou duas obras irregulares em área de mangue em Barra de Jangada.

Manguezais são ambientes de transição entre o meio terrestre e o meio marinho. Eles são capazes de resistir às intempéries marinhas por conta das suas raízes e da densidade da sua "lama". Por isso, eles evitam a erosão causada pelo mar.

Áreas sem mangue são mais desprotegidas. Sua importância vem desde a perpetuação de espécies que dependem do seu habitat único até a produção de cerca de 10% do carbono orgânico presente nos oceanos. Apesar disso, mangues são locais sensíveis.

A mudança de temperatura da água ou a exploração de seu espaço pode acabar com sua existência, que não é reposta na natureza com a mesma facilidade com que é destruída.

Todos os cinco trabalhadores que estavam nos locais foram encaminhados para a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente - Depoma, no bairro de Tejipio, Zona Oeste do Recife. Logo após prestar depoimento, o grupo foi liberado. Os donos dos terrenos ainda não foram identificados.

A ação foi realizada em conjunto com a Cipoma - Companhia Independente de Polícia do Meio Ambiente.

De acordo com o diretor de Fiscalização da CPRH, Maviael Couto, serão lavrados autos de infração para os dois terrenos com embargo e aplicação de multa.

"Recebemos a denúncia de crime ambiental, através da nossa ouvidoria, e, em campo, pudemos contatar que realmente havia descumprimento da legislação ambiental", pontuou.

