MOBILIDADE Obras estruturais nas estações do Metrô do Recife começam em 30 dias, garante ministro das Cidades Serviços fazem parte da requalificação feita pelo governo federal em parceria com gestão estadual

As obras de requalificação na estrutura do Metrô do Recife devem começar em até 30 dias, conforme garantiu o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho (MDB), após visitar brevemente o sistema, junto à governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), nesta sexta-feira (16).

Para este ano, está previsto um investimento de R$ 500 milhões captados pelo governo federal, em parceria com o governo estadual.

Jader e Raquel andaram em uma composição entre as estações Joana Bezerra e Central do Recife, ambas no centro da capital. Os serviços de reparo nos trilhos e dormentes já estão sendo executados. Tudo deve ficar pronto em até seis meses.

Os recursos devem ser liberados ainda nesta próxima semana. Jader revelou ter pressa para o início dos trabalhos estruturais, devido à aproximação da quadra chuvosa no estado. Ele cravou que não vai faltar recurso para a execução.

Jader Filho é ministro das Cidades | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Vai ser feita a troca do telhado [das estações] para que, quando a chuva chegar, não fique caindo aqui dentro. Vamos fazer a questão das reformas das estações e dos banheiros. As que não têm nós vamos construir esses banheiros. As estações serão reformadas para que possam dar dignidade e conforto mínimo à população aqui da Região Metropolitana”, pontuou ele.

Segundo Raquel Lyra, estado e União firmaram um acordo de cooperação para a compra de 11 trens seminovos. Alguns devem chegar já em fevereiro. O estado também vai adquirir 100 novos ônibus elétricos que terão ar condicionado para auxiliar o transporte metropolitano.

“Em fevereiro, a gente começa a receber as cinco composições vindas de Belo Horizonte. As seis que virão de Porto Alegre chegam até junho deste ano. Sobre os ônibus, vai haver a abertura do sistema para que a gente possa receber os recursos do Governo Federal para processar a compra dos ônibus”, previu.

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD) | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“É o início de um novo tempo, onde o governo do estado e o governo federal se unem para permitir que a gente vire a página ruim da história do Metrô do Recife, e garantir investimentos verdadeiros como está acontecendo. Eu quero muito agradecer aqui a parceria do ministro Jader, que não tem descansado um minuto sequer para permitir que a gente pudesse assinar o acordo de cooperação”, alegou Raquel.

Interrogados, durante a entrevista, sobre a condição de uso dos trens, que são seminovos, Jader frisou que os veículos possuem plena qualidade para trafegar no Recife. Ele ainda disse que uma equipe de engenheiros da CBTU foi até os estados de onde virão os trens para averiguar os quesitos.

“Nos garantiram que os trens, tanto de Belo Horizonte quanto os de Porto Alegre, estão em condições muito melhores do que esses trens que temos hoje aqui. Nós temos convicção de que esses trens que estão aqui não atendem a população do Recife e é por isso que nós estamos aqui. Em responsabilidade ao povo do Recife, nós precisamos trocar esses trens”, indicou o ministro.

Jader e Raquel vistoriaram metrô do Recife | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

“Aos funcionários da CBTU, nós preservaremos todos os empregos. Ninguém será prejudicado. Me deixou absolutamente mexido e tocado a maneira degradada que o transporte público está acontecendo aqui. Essa indignação tem que ser de todos que fazem parte disso”, cravou.

Trem que levou ministro e governadora representam a realidade do transporte

Durante a coletiva de imprensa, Raquel Lyra revelou que o trem que a transportou junto com o ministro, número de ordem 351, precisou trafegar em alguns pontos com a velocidade reduzida, por conta de problemas nos trilhos e dormentes.

“O trem tem capacidade de poder andar a 60 km/h. Ele [o trem que os transportou] aqui a 40 km/h, mas em muitos trechos teve que ir a 17 km/h, pela necessidade de investimentos em toda parte dos trilhos e das dormentes. Isso é o que os próprios técnicos da CBTU nos trazem”, comentou Lyra.

