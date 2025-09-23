A- A+

Interdição Obras interditam Rua do Jangadeiro e alteram itinerário de ônibus em Candeias Intervenção faz parte da ampliação da rede de esgoto em Jaboatão e vai até novembro

A Rua do Jangadeiro, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, será totalmente interditada a partir desta terça-feira (24), às 7h, para execução de obras de implantação de rede coletora de esgoto. A intervenção, que integra o Programa Cidade Saneada, afeta o trânsito e modifica o itinerário de seis linhas de ônibus que circulam na região.

Segundo a Compesa, em parceria com a BRK, serão implantados 280 metros de tubulações de esgoto no trecho entre as ruas Brasilândia e Cuiabá. Os trabalhos acontecem em dois turnos para acelerar o cronograma e têm previsão de conclusão no dia 9 de novembro. O projeto faz parte da ampliação dos serviços de esgotamento sanitário em Candeias, Piedade, Barra de Jangada, Cajueiro Seco e Prazeres, que já está 89% concluída e deve ser finalizada em dezembro. O investimento total é de R$200 milhões, com expectativa de beneficiar cerca de 200 mil pessoas.

Linhas de ônibus afetadas

Durante o período da obra, seis linhas terão mudanças no trajeto: 061-Piedade, 064-Piedade (Opcional), 065-Piedade/TI Prazeres, 073-Candeias (Bacurau), 011-Piedade/Derby e 910-Piedade/TI Rio Doce.

No sentido Terminal/Ponto de Retorno, os coletivos vão circular pelas ruas João Fragoso de Medeiros, Caracol, Santa Lúcia, Professor Sílvio Rabelo, Hermano de Barros e Silva, além das avenidas Aníbal Ribeiro Varejão e Ulisses Montarroyos, retornando à Rua do Jangadeiro e Rua Cuiabá.

Já no sentido Ponto de Retorno/Terminal, os ônibus seguirão pela Rua Cuiabá, Rua do Jangadeiro, Avenida Ulisses Montarroyos, Avenida Aníbal Ribeiro Varejão, Rua Hermano de Barros e Silva, Rua Professor Sílvio Rabelo, Rua Santa Lúcia, Rua Cárceres e Rua João Fragoso de Medeiros.

Novos pontos de parada

Com a interdição, algumas paradas fixas deixam de funcionar temporariamente. Para atender os passageiros, pontos provisórios foram criados em locais estratégicos, como:

Avenida Aníbal Ribeiro Varejão, em frente ao nº 5730;

Avenida Ulisses Montarroyos, em frente ao Instituto Elo e no lado oposto ao Campo do Botafogo;

Rua do Jangadeiro, em frente ao Edifício Jardins, ao lado da Academia Sky Fit e próximo ao Residencial Jangadeiro Life;

Rua Hermano de Barros e Silva, em frente ao nº 5021, próximo à Escola Municipal Ubaldino Figuerôa;

Rua Cuiabá, em frente ao nº 4374-A (Edifício Gravatá) e nº 4509.

O Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) recomenda que os usuários do transporte público se programem com antecedência para evitar atrasos nos deslocamentos. Para os motoristas, a orientação é utilizar rotas alternativas, como as ruas Amambaí e Professor Sílvio Rabelo. A sinalização foi reforçada nas ruas do entorno e, em caso de dúvidas, a população pode entrar em contato com o Plantão Social da obra pelo telefone (81) 99256-4762.

Serviço

O que vai acontecer: Interdição da Rua do Jangadeiro para obras de implantação de rede coletora de esgoto.

Quando: A partir desta terça-feira (24), às 7h, até 9 de novembro.

Onde: Trecho entre as ruas Brasilândia e Cuiabá, bairro de Candeias, Jaboatão dos Guararapes.

Linhas afetadas: 061, 064, 065, 073, 011 e 910.

Informações: Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) e Plantão Social da obra (81) 99256-4762.

Com informações da assessoria

