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INTERDIÇÃO PARCIAL Obras na BR-232 causam interdição parcial entre Moreno e Vitória a partir desta segunda (16) Interdição acontece entre os quilômetros 11 e 37; serviços de asfalto devem seguir até o dia 30 de março

Motoristas que trafegam pela BR-232 devem redobrar a atenção a partir desta segunda-feira (16). O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE) inicia uma interdição parcial em uma das faixas da rodovia, no trecho que liga os municípios de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, e Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata do estado.

As obras começam no quilômetro 11, logo após o trecho triplicado, no sentido capital-Interior.

Após a conclusão desta etapa, os serviços avançarão para o sentido inverso. A previsão é que os trabalhos de microrrevestimento asfáltico nesta fase sigam até 30 de março.

De acordo com o DER, a intervenção faz parte do Plano Anual de Trabalho e Orçamento (PATO), que já restaurou 286 placas de concreto perto do viaduto de Bonança, distrito de Moreno. O investimento total é de quase R$ 52 milhões, fruto de um convênio entre o governo de estado e o governo federal.

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