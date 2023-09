Obras na Estrada da Muribeca serão retomadas, diz DER; moradores fecharam via em protesto

A- A+

Manifestantes atearam fogo em pneus e entulhos na manhã desta quarta-feira (13) para pedir a requalificação da PE-17, conhecida como Estrada da Muribeca, que fica em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) afirmou que o serviço de pavimentação foi paralisado "por conta do período de chuvas" e que "ainda nesta semana" equipes irão voltar a trabalhar na pavimentação do último trecho da via.

"Houve continuidade dos trabalhos, na implantação do sistema de drenagem", disse o DER, ao citar a paralisação por conta das chuvas.

"A execução da obra é complexa devido ao grande volume de tráfego. No total, já foram restaurados 8km da rodovia, em toda a obra serão incluídos os serviços de pavimentação, iluminação no trecho urbano e sinalização", explicou o DER.

A Polícia Militar afirmou que, por volta das 6h30 desta quarta-feira, foi acionada para o protesto.

"As vias foram interditadas por manifestantes nos dois sentidos, com utilização de objetos incendiados. A motivação dos manifestantes são condições da via", disse a PM, que completou afirmando que policiais militares do 6º BPM estiveram no local.

O protesto foi encerrado cerca de uma hora e meia depois após os bombeiros apagarem as chamas e desobstruírem totalmente a via.

