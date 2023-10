A- A+

MOBILIDADE Obras na Ponte Giratória: confira rotas alternativas para a Zona Sul do Recife Para diminuir impacto no trânsito, outras vias foram liberadas

A obra de requalificação da Ponte Giratória e que interditou parte dela, no sentido Centro-Sul, reverbera em diversas vias do Centro do Recife nesta segunda-feira (9), que amanheceu com trânsito intenso na Ponte Maurício de Nassau. A ponte é a opção para quem sai do Bairro do Recife e quer acessar, com veículo, o bairro de Santo Antônio e, posteriormente, a Zona Sul da cidade.



Confira as rotas alternativas para chegar à Zona Sul.

Quem sai da Ponte Maurício de Nassau pode optar pela Rua do Imperador, segunda pista à esquerda.

Quando o fluxo da Rua do Imperador estiver alto e o trânsito travado, outra opção é a Avenida Dantas Barreto, terceira via à esquerda depois da Ponte Maurício de Nassau.

Para orientar as pessoas, guardas da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) estão na cabeceira da Maurício de Nassau.

O motorista de caminhão José Carlos admite os transtornos causados pelas obras, mas, segundo ele, todas são para melhoria da cidade.

“Está complicado, mas temos que trabalhar. Essas obras aí são para melhoria da cidade, da vida dos recifenses que todos os dias vão e vêm. Se Deus quiser, vai ficar tudo em ordem”, afirmou ele.

Já Sales Chamie, motorista náutico, reclama do grande fluxo de trânsito que, segundo ele, é causado também pela falta de sincronia nos sinais.

“Infelizmente, nada está agradável. Eu sou do Janga (Paulista, na Região Metropolitana do Recife). Não deveria passar por isso. Os sinais estão fora de sincronia. Deveriam pensar melhor nisso. É problema logístico”, reclama.

Mesmo com a divulgação das informações sobre a interdição da Ponte Giratória, muitos motoristas que vêm pela Rua Madre de Deus tentam acessar a via, mas sem sucesso. Daí, eles têm que retornar pela Avenida Marquês de Olinda e ir pela Ponte Maurício de Nassau. Os agentes da CTTU que estão no local tentam remir o tempo dos condutores, orientando-os a encurtar o trajeto, virando à direita no cruzamento da Madre de Deus com a Marquês de Olinda.

Quem passou pelo local e conseguiu otimizar o trajeto foi o motorista de aplicativo Arlindo Júnior. "Está complicado mesmo, mas os guardas estão ajudando a população. Fazer a obra também é necessário. Enquanto tem os transtornos, a gente segue por essa ponte [Maurício de Nassau] até a outra ficar pronta. Creio que vai ser rápido", alega.

Mudança afeta 11 linhas de ônibus

Segundo o Grande Recife Consórcio de Transporte, 11 linhas de ônibus que passam pelo local terão seus roteiros alterados. São elas:

032 - Setúbal (Conde da Boa Vista);

041 - Setúbal (Opcional);

521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista);

064 - Piedade (Opcional);

612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá);

622 - Vasco da Gama (Cruz Cabugá);

642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo);

107 - Circular (Cabugá/Prefeitura);

712 - Alto do Pascoal (Somente aos domingos);

014 - Brasília (Conde da Boa Vista);

018 - Brasília Teimosa;

71 - Candeias.

Confira as alterações de itinerários e paradas de ônibus:

Sentido: Cais de Santa Rita / Recife Antigo

a) 032 - Setúbal (Conde da Boa Vista); 041 - Setúbal (Opcional); 521 - Alto Santa Isabel (Cde. Boa Vista)

Itinerário normal: ..., Cais de Santa Rita, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Av. Alfredo Lisboa, Av. Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, R. Primeiro de Março, ...

Alteração de itinerário: ..., Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, R. Primeiro de Março, ...

Paradas que deixarão de ser atendidas: nº 180035 e nº 180036, na R. Marquês de Olinda:

Paradas a serem utilizadas:

- Parada nº 180024, na Av. Martins de Barros, antes da interseção com a Av. Nossa Senhora do Carmo, lado oposto ao Edf. Inconfidência, para as três linhas.

- Para as linhas 032 e 041 indicamos a parada nº 180289, na R. Primeiro de Março, lado oposto à Pracinha do Diário.

- Para a linha 521 indicamos a parada nº 180288, na R. Primeiro de Março, em frente ao Banco Itaú, nº 100.

b) 064 - Piedade (Opcional)

Itinerário normal: ..., Cais de Santa Rita, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Av. Alfredo Lisboa, Av. Marquês de Olinda, Ponte Maurício de Nassau, Av. Martins de Barros, R. Siqueira Campos, ...

Alteração de itinerário: ..., Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, R. Siqueira Campos,….

Paradas que deixarão de ser atendidas: nº 180035 e nº 180036, na R. Marquês de Olinda.

Paradas a serem utilizadas:

- Parada nº 180024, na Av. Martins de Barros, antes da interseção com a Av. Nossa Senhora do Carmo, lado oposto ao Edf. Inconfidência.

- Parada nº 180267, na R. Siqueira Campos, logo após a interseção com a R. do Imperador, ao lado do imóvel nº160 (Cartório de Protestos do 1º Ofício).

Sentido: Recife Antigo / Cais de Santa Rita

c) 612 - Morro da Conceição (Cruz Cabugá); 622 - Vasco Da Gama (Cruz Cabugá); 642 - Guabiraba (Córrego do Jenipapo)

Itinerário normal: …, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno, Av. Militar, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Cais de Santa Rita, Terminal de Santa Rita, ...

Alteração de itinerário: …, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, R. Primeiro de Março, R. do Imperador, R. da Praia, TV. do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Terminal de Santa Rita, ...

Parada que deixará de ser atendida: nº 180046, no Cais da Alfândega.

Parada a ser utilizada:

Parada nº 180045, no Cais do Apolo (sentido PCR/Ponte Buarque de Macedo), defronte ao prédio do Porto Digital.

d) 107 - Circular (Cabugá/Prefeitura)

Itinerário normal: …, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Cais de Santa Rita, Terminal de Santa Rita, ...

Alteração de itinerário: …, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, R. Primeiro de Março, R. do Imperador, R. da Praia, Tv. do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Terminal de Santa Rita, ...

Parada que deixará de ser atendida: nº 180046, no Cais da Alfândega.

Parada a ser utilizada:

Parada nº 180045, no Cais do Apolo (sentido PCR/Ponte Buarque de Macedo), defronte ao prédio do Porto Digital.

e) 712 - Alto do Pascoal (Somente aos domingos)

Itinerário normal: …, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, ...

Alteração de itinerário: …, Praça da República, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, R. Primeiro de Março, R. do Imperador, Av. Martins de Barros, ...

Parada que deixará de ser atendida: nº 180046, no Cais da Alfândega.

Parada a ser utilizada:

Parada nº 180045, no Cais do Apolo (sentido PCR/Ponte Buarque de Macedo), defronte ao prédio do Porto Digital.

Nos Dois Sentidos: Cais de Santa Rita / Recife Antigo e Recife Antigo / Cais de Santa Rita

f) 014 - Brasília (Conde da Boa Vista); 018 - Brasília Teimosa e 071 - Candeias

Itinerário normal: ..., Cais de Santa Rita, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Av. Alfredo Lisboa, Av. Militar, Cais do Apolo, Cais da Alfândega, Ponte Doze de Setembro (antiga Ponte Giratória), Cais de Santa Rita, Terminal de Santa Rita, ...

Alteração de itinerário: Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Ponte Buarque de Macedo, Cais do Apolo, Av. Militar, retorno, Av. Militar, Cais do Apolo, Ponte Maurício de Nassau, R. Primeiro de Março, R. do Imperador, R. da Praia, Tv. do Arsenal, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Terminal de Santa Rita...

Paradas que deixarão de ser atendidas: nº 180034 e nº 180502, na Av. Alfredo Lisboa.

Paradas a serem utilizadas: nº 180038 e nº 180039, ambas no Cais do Apolo (sentido Ponte Buarque de Macedo/PCR), sendo a primeira após o Banco do Brasil e a segunda na Praça Tiradentes.

O Grande Recife lembra que, em caso de dúvidas, sugestões e reclamações, o passageiro pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, pelo número 0800 081 0158,

Outra opção é falar pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30, para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos.

