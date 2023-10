A- A+

TRÂNSITO Obras no Complexo Viário do Suape alteram trânsito da área a partir desta quinta (19); confira Os serviços, que acontecem na ponte e viaduto do complexo, possuem prazo de 180 dias

O trânsito na área Complexo Industrial de Suape, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife, sofre alterações a partir desta quinta-feira (19) por conta de obras da Concessionária Rota do Atlântico.



Os serviços são no viaduto da Expressway, no sentido Sul, e na ponte sobre o Rio Pirapama, em ambos sentidos, situadas na PE-009.



As obras, que possuem prazo de terminar em 180 dias, realizam a recuperação estrutural do local e acompanham efeitos dos solos da região.

Com os trabalhos, é preciso implementar um desvio de cerca de um quilômetro no trânsito na região. A alteração começa a partir do km 28,5 até o km 29,5, sendo obrigatória a redução da velocidade regulamentar para 40 km/h.



Assim, durante todo o período de execução da obra, a operação da rodovia passa a ser em mão dupla.

“No viaduto, realizaremos a implantação de novas estacas, confecção de bloco de fundação e reconstrução de aterro e pavimento. Já as obras na ponte, a substituição de parte do aterro em solo por peças de isopor e posterior reconstrução do pavimento”, explicou a engenheira da Monte Rodovias Patrícia Alves.

Os serviços serão desenvolvidos em duas etapas. Na primeira, a partir desta quinta, o trânsito é desviado para o sentido norte da rodovia, Suape-Recife, que passa a operar em mão dupla. A segunda etapa está prevista para iniciar em janeiro do próximo ano.

Todas as pistas com intervenção de obras contam com sinalização de cones e barreiras refletivas para garantir maior atenção e segurança aos condutores que circulam pelas vias.

Antes de pegar a estrada, os condutores podem conferir o movimento por meio das imagens em tempo real disponíveis no site www.rotadoatlantico.com.br. A via também dispõe do Serviço de Auxílio ao Usuário (SAU), com apoio mecânico, reboque e atendimento pré-hospitalar, que pode ser acionado 24h pelo telefone gratuito 0800 031 0009.

