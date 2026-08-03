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RECIFE Obras no HR revelam esgoto que causava mau cheiro crônico em cozinha Técnicos da Cehab também localizaram um bolsão de vazio sob a estrutura do hospital; órgão investiga a extensão dos danos identificados

O avanço das obras de infraestrutura e revitalização do Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife, revelou, na última semana, valas de esgoto que provocavam um mau cheiro crônico na cozinha da unidade hospitalar.

Pacientes, acompanhantes, visitantes, profissionais de saúde e trabalhadores terceirizados conviviam, há mais de dez anos, com o forte odor nas áreas do HR localizadas nas proximidades da cozinha.

As reclamações eram frequentes e se repetiam ao longo do tempo, sem que a origem do problema fosse identificada.

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Obras de revitalização no Hospital da Restauração, no Recife, revelaram valas de esgoto que causavam, há décadas, o mau cheiro crônico na área da cozinha da unidade. Técnicos também identificaram uma cavidade sob o piso e seguem investigando a extensão dos danos para definir soluções permanentes. | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



A diretora de Obras de Saúde da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Priscila Giovanna, destacou que as equipes técnicas do órgão seguem investigando a origem e a extensão dos danos identificados durante as intervenções de modernização.

“Esse odor é característico do Hospital da Restauração há décadas e ninguém sabia de onde vinha. Então, desvendamos a origem dele, e, descobrindo a origem, a gente trata tecnicamente, verificando a melhor forma técnica para solucionar permanentemente esse problema", destacou.

Mesmo com as rotinas diárias de limpeza e manutenção, realizadas pelas equipes responsáveis pela conservação da unidade, o mau cheiro persistia.

As ações diminuíam temporariamente os efeitos, mas não resolviam a causa, que permanecia oculta sob a estrutura do hospital.

Além disso, os técnicos também localizaram um "bolsão de vazio", uma cavidade formada debaixo do piso devido à ausência ou ao deslocamento do solo, condição que pode comprometer a estabilidade da estrutura.

A intervenção teve início no começo de julho e envolveram escavações no solo, remoções de revestimentos e demolições de paredes. Assim, no decorrer das obras, as equipes técnicas identificaram as duas cavidades em diferentes profundidades.

A Cehab segue investigando como essas ocorrências se formaram e quais intervenções serão necessárias para solucionar definitivamente o problema.

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