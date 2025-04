A- A+

VATICANO "Obrigado por me trazer de volta à praça": últimas horas do Papa Francisco são relatadas O Pontífice morreu na manhã de segunda-feira, horas após sua última aparição, na Praça de São Pedro, no Domingo de Páscoa

Na manhã do Domingo de Páscoa, o Papa Francisco fez a tradicional bênção "Urbi et Orbi" da sacada da Basílica de São Pedro. Logo em seguida, surpreendeu os fiéis presentes ao ir à Praça de São Pedro para um passeio no papamóvel próximo à multidão.



“Obrigado por me trazer de volta à Praça”, disse o Pontífice em agradecimento a seu enfermeiro, Massimiliano Strappetti, que o incentivou a fazer a surpresa para as cerca de 50 mil pessoas presentes.

Papa Francisco e o enfermeiro Massimiliano Strappetti - Foto: divulgação/Vaticano

O relato foi compartilhado pelo Vatican News, portal oficial do Vaticano, na manhã desta terça-feira (22). Segundo o texto, no dia anterior à bênção, no último sábado, o Papa e Strappetti foram à Basílica de São Pedro para revisar o "caminho" a ser percorrido no dia seguinte a bordo do veículo papal.

Ainda houve dúvida quanto ao passeio, que durou cerca de 15 minutos. “Você acha que eu consigo?”, perguntou o Papa ao enfermeiro que o acompanhava, tendo sido tranquilizado.

Esta foi a primeira volta do Pontífice após sua alta hospitalar, que teve 38 dias. Foi a última aparição em vida.

O Papa foi saudado pelos fiéis e abençoou de perto o público que o acompanhava, em especial as crianças.

O agradecimento por ter voltado à praça ocorreu após a bênção e o passeio no papamóvel, relato o Vatican News. O enfermeiro Massimiliano Strappetti, nomeado assistente pessoal de saúde do Papa em 2022, o acompanhava.



Segundo o portal do Vaticano, ele esteve ao lado do Pontífice durante todos os 38 dias de hospitalização na Policlínica Gemelli, em Roma, e 24 horas por dia durante sua convalescença na Casa Santa Marta, o "hotel" dos cardeais escolhido como moradia pelo Papa.

As últimas horas

Após a tradicional bênção, o Papa Francisco "descansou à tarde e jantou tranquilamente", relata do Vatican News.



Por volta das 5h30 (horário de Roma, 00h30 em Brasília) surgiram os primeiros sinais de doença, com a pronta intervenção dos que o acompanhavam na Casa Santa Marta. Mais de uma hora depois, o Papa entrou em coma.



"Ele não sofreu, tudo aconteceu rápido", segundo uma das pessoas que o acompanhavam contou ao portal. "Uma morte discreta, quase repentina", resumiu.

"Uma morte que ocorreu no dia seguinte à Páscoa, no dia seguinte a ter abençoado a cidade e o mundo, no dia seguinte a ter novamente, depois de muito tempo, abraçando o povo", destacou o portal.

A morte do Papa Francisco ocorreu na madrugada da última segunda-feira, devido a um acidente vascular cerebral (AVC), também conhecido como derrame cerebral, confirmou o Vaticano. O quadro o pôs em coma e levou a uma insuficiência cardíaca irreversível. O Pontífice tinha 88 anos.

O Pontífice ficou internado no Hospital Agostino Gemelli, em Roma. Após ser diagnosticado com uma infecção polibacteriana nas vias respiratórias, em 17 de fevereiro, e com uma pneumonia nos dois pulmões dois dias depois, o Papa sofreu uma crise respiratória asmática prolongada na manhã do dia 22 de fevereiro e teve de receber oxigênio em altas taxas e fazer uma transfusão de sangue. Ele seguiu internado até 23 de março, quando teve alta hospitalar e continuou a ser acompanhado e cuidado na Casa Santa Marta.

