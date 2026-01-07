A- A+

CIÊNCIA E EDUCAÇÃO Observatório Astronômico da Sé promove programação especial de férias; confira Ações em Olinda seguem até 1º de fevereiro, das 16h às 20h

O Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), preparou uma programação especial para janeiro e o começo de fevereiro com o projeto “Férias nas Estrelas”.

A iniciativa, que segue até 1º de fevereiro, oferece ao público atividades educativas, interativas e gratuitas voltadas à astronomia. A agenda será sempre das 16h às 20h.

Durante todo o período, visitantes de todas as idades poderão participar de sessões de observação astronômica com telescópios, contemplando fenômenos como as diferentes fases da Lua e a observação dos planetas Júpiter e Saturno.

As atividades são conduzidas por monitores especializados, que orientam o público e explicam curiosidades científicas de forma acessível.

A programação inclui ainda experiências lúdicas e educativas, como a trilha astronômica, um jogo de tabuleiro em formato de amarelinha sobre os planetas do Sistema Solar; o CineAstro, com exibição ao ar livre de vídeos e animações sobre o universo; e a atividade Conhecendo o Céu Noturno, que utiliza um laser verde para identificar constelações visíveis no hemisfério sul.

Entre as oficinas, o público poderá participar da Construção de Relógio Solar, aprendendo como o Sol pode indicar as horas do dia, e da La Ursa Solar, que ensina a confeccionar uma máscara para observação segura do Sol.

Outra ação de destaque é Montando seu Equipamento Astronômico, que incentiva os visitantes a levarem seus próprios binóculos, lunetas ou telescópios para aprender a montar e utilizar os equipamentos corretamente.

É importante destacar que a programação pode soferar alterações em razão das condições meteorológicas.

