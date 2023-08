A- A+

FENÔMENO Observatório do Alto da Sé monta programação especial para a Lua Azul nesta quarta (30) Local funcionará em horário especial para garantir visualização do fenômeno pelo público

Considerado raro, o fenômeno da Lua Azul deverá encantar os pernambucanos nesta quarta-feira (30). O evento, que ocorre quando há repetição de duas luas cheias no intervalo de um mês, poderá ser visto no Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda.

Em celebração a data, que só voltará a se repetir em 2026, uma programação especial foi montada no local que disponibilizará quatro telescópios para a contemplação do fenômeno pelo público visitante das 16h às 21h. Além das observações, projeções sobre a temática serão realizadas na área externa.

Durante o fenômeno a lua pode ganhar tonalidades azuladas ou até esverdeadas, pouco antes do nascer do Sol ou logo após o seu pôr, quando grandes quantidades de poeira ou partículas de fumaça estão concentradas na alta atmosfera, filtrando os comprimentos de onda mais longos de cores como o vermelho e amarelo.

Além disso, Saturno também estará visualmente a cerca de 2º graus de distância do satélite, o que pode ofuscar o brilho do planeta a olho nu, mas permite facilmente sua localização.

Durante a atividade, monitores que fazem parte da equipe do Observatório da Sé estarão orientando o público. Além disso, é preciso lembrar que as observações dependem das boas condições meteorológicas.

SERVIÇO

Evento de observação Lua Azul

Dia: 30 de agosto (quarta-feira)

Horário: 16h às 21h

Local: Observatório Astronômico do Alto da Sé, Olinda

