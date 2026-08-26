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ASTRONOMIA

Observatório do Alto da Sé promove noite de observação de eclipse lunar em Olinda

Programação astronômica gratuita inicia às 19h desta quinta (27) e segue até as 3h da sexta-feira (28)

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Eclipse lunar parcial será visível em todo o BrasilEclipse lunar parcial será visível em todo o Brasil - Foto: Observatório da Sé/Divulgação

O Observatório Astronômico do Alto da Sé, em Olinda, promoverá, na noite desta quinta (27) para a madrugada da sexta-feira (28), uma programação especial gratuita para observação de um eclipse lunar parcial.

A atividade será aberta ao público e permitirá acompanhar o fenômeno, que ocorre quando parte da Lua atravessa a sombra projetada pela Terra.

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Durante o eclipse, cerca de 93% do disco lunar ficará encoberto pela sombra do planeta, fazendo com que o satélite natural adquira uma tonalidade avermelhada.

O auge do fenômeno está previsto para 1h12, quando a maior parte da Lua estará sob a sombra terrestre. A observação poderá ser realizada no observatório das 19h da quinta até as 3h da sexta-feira.

A entrada é gratuita, e o público poderá acompanhar o eclipse utilizando a estrutura disponibilizada pelo espaço para a contemplação do céu noturno.

A programação também tem como objetivo aproximar a população da astronomia e estimular o interesse pela observação dos fenômenos celestes.

Além de acompanhar o eclipse, os visitantes poderão obter informações sobre o fenômeno e conhecer melhor o funcionamento do observatório.

Serviço:
Observação do eclipse lunar parcial

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