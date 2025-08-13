A- A+

MEIO AMBIENTE Observatório do Clima crítica permanência de licença idealizada por Alcolumbre Em nota técnica, entidade afirma que o dispositivo é indutor de 'pressão política' no processo e "não deve ser introduzido na legislação brasileira"

O Observatório do Clima publicou nesta quarta-feira uma nota técnica na qual afirma que, apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter vetado “retrocessos graves aprovados pelo Congresso no projeto que destroçava a legislação ambiental no país”, o petista validou pontos de “grande impacto” ao meio ambiente “por pressão política”.

Entre as críticas da maior rede ONGs da agenda climática do Brasil está a Licença Ambiental Especial (LAE), idealizada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e que, na visão da entidade, “não deve ser introduzida na legislação brasileira”.

O documento reconhece “importantes esforços governamentais na modificação positiva do texto aprovado no Congresso” e reforça a necessidade de manutenção dos 63 votos do presidente Lula, mas alerta para a permanência de pontos críticos no projeto.

Sobre a LAE, o Observatório do Clima aponta que o governo alterou a redação da proposta aprovada pelos parlamentares por meio de Medida Provisória (MP), no entanto, “manteve a sistemática simplificada para liberar empreendimentos poluidores com prazo máximo de 12 meses de análise pelo órgão licenciador”.

“O que tende a ocorrer com a LAE é um acúmulo de demandas e de responsabilização, inclusive judicial, dos servidores públicos”, diz a nota técnica.

A entidade entende que a LAE fragiliza o processo de licenciamento ambiental no país, sem resolver ou mesmo trazer alternativas para a resolução dos problemas nesse campo:

“Na prática, institui-se um ‘licenciamento por pressão política’ a partir do Conselho de Governo”, afirma o Observatório do Clima, que recomenda que a MP assinada por Lula seja rejeitada ou alterada para garantir a aplicação do licenciamento trifásico e com “prazo razoável” para análise das especificidades de cada fase.

“Caso nenhuma dessas alternativas ocorra, vislumbra-se claramente o caminho de judicialização para o questionamento de sua inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”, diz o documento.

Para o Observatório do Clima, pontos graves presentes no texto aprovado no Congresso não foram vetados por Lula. A entidade cita a ampla isenção de licenciamento para grande parte do agronegócio, a previsão de análise e vistoria apenas por amostragem na Licença por Adesão e Compromisso (LAC), um autolicenciamento.

“Esses vetos, que ainda serão analisados pelo Congresso, buscam corrigir o texto aprovado pelo Poder Legislativo em pontos importantes como as revogações de dispositivos da Lei da Mata Atlântica, a dispensa de licenciamento para as obras de pavimentação de rodovias já abertas, a extensão da aplicação da LAC para empreendimentos de médio potencial poluidor, a possibilidade de aplicação da LAC no licenciamento corretivo, a desconsideração de terras indígenas não homologadas e de territórios quilombolas não titulados, entre outros”, explica o documento.

Entenda a discussão

As sugestões de ajustes e vetos no texto foram elaboradas em conjunto por Casa Civil, Ministério do Meio Ambiente e Advocacia-Geral da União. Embora houvesse interesses e opiniões distintas dentro do governo sobre o texto, a palavra final foi de Lula. A intenção de auxiliares do petista é buscar um meio-termo com os parlamentares.

Auxiliares de Lula consideravam que um veto integral seria politicamente inviável. A saída foi travar pontualmente mecanismos mais controversos.

O governo enfrenta resistências no Congresso para avançar com a pauta ambiental. Na tramitação do texto no Senado e na Câmara, os esforços da ministra Marina Silva e da articulação política do governo não foram suficientes para evitar o avanço do texto.

Já o Ministério Público Federal (MPF) recomendou o veto a mais de 30 itens do projeto. Na avaliação do MPF, a nova “contém dispositivos que comprometem a proteção ambiental e violam preceitos constitucionais e tratados internacionais.”

Entenda em nove pontos os vetos de Lula

Autodeclaração restrita

A Licença por Adesão e Compromisso (LAC), nome dado a autodeclaração de impacto ambiental de uma obra, não valerá para projetos de médio potencial poluidor.

Delegações entre estados e municípios

Foram vetados 12 dispositivos que tratam sobre a permissão para que estados e municípios tenham suas regras de licenciamento, sem padronização nacional, o que gera insegurança jurídica.

Preservação da Mata Atlântica

Veto para impedir a retirada da proteção especial à Mata Atlântica.

Povos indígenas e quilombolas

Vetados dispositivos que restringiam a consulta a povos indígenas e comunidades quilombolas em projetos que impactassem seus territórios.

Análise do CAR

Barrada a dispensa de licenciamento ambiental para produtores rurais com Cadastro Ambiental Rural (CAR) ainda pendente de análise pelos órgãos ambientais estaduais.

Compensação ambiental

Vetou trechos que liberavam compensações ambientais sem ligação com o território afetado pela obra.

Unidade de conservação

Vetado artigo que retirava caráter vinculante de manifestação de ICMBio e outros órgãos gestores em obras nas áreas das Unidades de Conservação. PL colocava apenas como consulta.

Licenciamento especial

Governo enviou uma MP para que o Licenciamento Ambiental Especial (LAE) se mantenha em três fases para aprovação, em vez de apenas uma.

Responsabilidade do financiador

Foi vetado o dispositivo que enfraquecia a responsabilidade de instituições financeiras em casos de danos ambientais de projetos financiados por elas.

