TRAGÉDIA DO SUBMARINO OceanGate nomeia banqueiro como novo CEO em meio a investigações sobre implosão de submarino Gordon A. Gardiner vai substituir Stockton Rush, um dos cinco mortos a bordo do submersível Titan

A OceanGate Expeditions nomeou um banqueiro de investimentos como seu novo CEO em meio às investigações sobre o caso do submersível Titan. De acordo com a "Insider", Gordon A. Gardiner vai substituir Stockton Rush, que pilotava a nave aquática durante a expedição até os escombros do transatlântico Titanic, nas profundezas do Oceano Atlântico, em junho.

Depois de quatro dias de buscas, as autoridades americanas e canadenses afirmaram que Rush e os outros quatro aventureiros morreram numa "implosão catastrófica", causada pela pressão nas profundezas do oceano.

Ao "Insider", a empresa confirmou que Gardiner foi nomeado CEO e diretor "para liderar a OceanGate nas investigações em andamento e no fechamento das operações da empresa".

