Oceano Atlântico Norte bate recorde de temperatura

As águas do Oceano Atlântico Norte bateram um recorde de temperatura na quarta-feira, de acordo com dados preliminares divulgados na sexta-feira pelo Escritório Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica dos EUA (NOAA), que os registra desde o início dos anos 1980.

— De acordo com nossa análise, a temperatura média recorde da superfície do mar no Oceano Atlântico Norte é de 24,9°C —, disse à AFP Xungang Yin, cientista do Centro Nacional de Informação Ambiental.

O recorde chama atenção também por ter ocorrido tão cedo no ano. Em geral, o Atlântico Norte costuma atingir sua temperatura máxima no início de setembro.

O recorde anterior data do ano passado, no início de setembro, com uma temperatura de 24,89°C, disse Xungang Yin. A temperatura da superfície das águas do Atlântico Norte deverá “continuar a aumentar durante o mês de agosto”, alertou o cientista.

A temperatura de 24,9°C é "mais de um grau mais quente" do que o normal, com base em uma média calculada entre 1982 e 2011, observou.

Desde março, quando o Atlântico Norte começa a aquecer após o inverno, as temperaturas têm sido geralmente mais altas do que nos anos anteriores, com uma diferença mais acentuada nas últimas semanas.

O Atlântico Norte torna-se assim um ponto de observação do sobreaquecimento dos oceanos do planeta sob o efeito das alterações climáticas provocadas pelos gases com efeito de estufa.

