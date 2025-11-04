A- A+

TECNOLOGIA Oceano como casa: conheça a cápsula que permitirá que humanos vivam por dias no fundo do mar Vanguard oferece hospedagem submersa para até quatro pesquisadores, abrindo nova era de exploração científica

Pode parecer uma nave espacial, mas o Vanguard é, na verdade, uma cápsula de aço que promete levar a humanidade a um território quase inexplorado: as profundezas do oceano. Projetada para abrigar até quatro pessoas, a estrutura permitirá mergulhos prolongados, transformando a forma como cientistas estudam a vida marinha.

A cápsula de 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura é equipada com uma câmara habitável, um centro de mergulho e uma base de fundação. No interior, os aquanautas encontrarão beliches individuais, cozinha, banheiro e espaço para trabalhar, enquanto o centro de mergulho permite sair para o oceano através da chamada "piscina lunar".

Uma nova fronteira para a ciência submersa

Uma boia de apoio na superfície fornece ar, água, remoção de resíduos, eletricidade e comunicação, garantindo que os ocupantes possam permanecer submersos por uma semana ou mais, realizando estudos impossíveis com métodos de mergulho convencionais.

"Sob a superfície do oceano existe uma vasta fronteira, em grande parte inexplorada, que fascina a humanidade há séculos", afirmou a DEEP, empresa responsável pelo projeto. Segundo a companhia, o Vanguard inaugura uma nova era de vida subaquática e representa um grande passo rumo a uma presença humana permanente no oceano.

Atualmente, o protótipo está a 20 metros de profundidade, mas foi projetado para operar confortavelmente a 50 metros. Sua estrutura foi desenvolvida para resistir às pressões subaquáticas e aos efeitos de um furacão de categoria 5, garantindo segurança máxima para os ocupantes.





O Vanguard permitirá que pesquisadores explorem a vida marinha em profundidade por horas a fio, possibilitando observações em tempo real e pesquisas avançadas em áreas como restauração de recifes de coral, monitoramento climático e até treinamento de astronautas.

Após testes e aprovações de todos os sistemas, a cápsula será totalmente implantada para treinamento de engenheiros e procedimentos operacionais. A DEEP ainda não divulgou a data de lançamento nem a localização definitiva, mas promete anunciar ambos até o fim do ano.

Além do Vanguard, a empresa trabalha em outro projeto ambicioso, a base Sentinel, uma espécie de “hotel subaquático” planejado para 200 metros de profundidade na costa do País de Gales, expandindo ainda mais o horizonte da vida submersa.

