TECNOLOGIA

Oceano como casa: conheça a cápsula que permitirá que humanos vivam por dias no fundo do mar

Vanguard oferece hospedagem submersa para até quatro pesquisadores, abrindo nova era de exploração científica

A cápsula possui 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura A cápsula possui 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura  - Foto: Divulgação/YouTube

Pode parecer uma nave espacial, mas o Vanguard é, na verdade, uma cápsula de aço que promete levar a humanidade a um território quase inexplorado: as profundezas do oceano. Projetada para abrigar até quatro pessoas, a estrutura permitirá mergulhos prolongados, transformando a forma como cientistas estudam a vida marinha.

A cápsula de 12 metros de comprimento por 3,7 metros de largura é equipada com uma câmara habitável, um centro de mergulho e uma base de fundação. No interior, os aquanautas encontrarão beliches individuais, cozinha, banheiro e espaço para trabalhar, enquanto o centro de mergulho permite sair para o oceano através da chamada "piscina lunar".

Uma nova fronteira para a ciência submersa
Uma boia de apoio na superfície fornece ar, água, remoção de resíduos, eletricidade e comunicação, garantindo que os ocupantes possam permanecer submersos por uma semana ou mais, realizando estudos impossíveis com métodos de mergulho convencionais.

Veja:


"Sob a superfície do oceano existe uma vasta fronteira, em grande parte inexplorada, que fascina a humanidade há séculos", afirmou a DEEP, empresa responsável pelo projeto. Segundo a companhia, o Vanguard inaugura uma nova era de vida subaquática e representa um grande passo rumo a uma presença humana permanente no oceano.

Atualmente, o protótipo está a 20 metros de profundidade, mas foi projetado para operar confortavelmente a 50 metros. Sua estrutura foi desenvolvida para resistir às pressões subaquáticas e aos efeitos de um furacão de categoria 5, garantindo segurança máxima para os ocupantes.

 

O Vanguard permitirá que pesquisadores explorem a vida marinha em profundidade por horas a fio, possibilitando observações em tempo real e pesquisas avançadas em áreas como restauração de recifes de coral, monitoramento climático e até treinamento de astronautas.

Após testes e aprovações de todos os sistemas, a cápsula será totalmente implantada para treinamento de engenheiros e procedimentos operacionais. A DEEP ainda não divulgou a data de lançamento nem a localização definitiva, mas promete anunciar ambos até o fim do ano.

Além do Vanguard, a empresa trabalha em outro projeto ambicioso, a base Sentinel, uma espécie de “hotel subaquático” planejado para 200 metros de profundidade na costa do País de Gales, expandindo ainda mais o horizonte da vida submersa.

