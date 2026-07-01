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Aquecimento Global Oceanos registraram recorde de calor em junho Segundo os dados do serviço marinho do organismo, a temperatura média da superfície oceânica, que cobre dois terços do planeta, foi de 20,98°C em junho

Os oceanos do mundo registraram o mês de junho mais quente já apresentado e podem bater novos recordes em 2026, devido ao efeito combinado do El Niño e do aquecimento global, anunciado nesta quarta-feira (1) pelo Observatório Europeu Copernicus.

Segundo os dados do serviço marinho do organismo, a temperatura média da superfície oceânica, que cobre dois terços do planeta, foi de 20,98°C em junho e superou o recorde anterior, de junho de 2024 (20,89°C).

O primeiro semestre de 2026 é o segundo mais quente já registrado, atrás apenas dos primeiros seis meses de 2024.

“As condições atuais podem indicar o início de uma nova fase, que nos levaremos, mais uma vez, a um território desconhecido”, anunciou Carlo Buontempo, diretor do Serviço Copernicus sobre Mudança Climática, citado em um comunicado.

“Com as temperaturas oceânicas nestes níveis e o El Niño no horizonte, é provável que vejamos outros registos de temperatura nos próximos meses”, acrescentou.

As temperaturas foram particularmente elevadas em junho no centro e no leste do Pacífico equatorial, uma zona que sofre integralmente o efeito do El Niño, uma ocorrência climática natural que aquece as águas da superfície e provoca episódios de seca, inundações e temperaturas extremas em todo o mundo.

O Oceano Pacífico tropical registrou o primeiro semestre mais quente da história (26,91°C). A média superou por muito pouco o recorde anterior, previsto em 2016.

"Entre os anos mais quentes"

Segundo os cientistas, o El Niño - assim chamado em referência ao Menino Jesus, já que o apareceu pela primeira vez no período de Natal - pode se tornar, até o fim do ano, um dos mais intensos já registrados.

“Com a chegada de um ano de El Niño (...) esperamos que 2026 figure entre os anos mais quentes já registrados”, declarou Simon van Gennip, oceanógrafo da ‘Mercator Ocean International’, durante uma entrevista coletiva virtual. “Ainda é impossível dizer exatamente o nível”, acrescentou.

Em 2024, o último ano até agora marcado por estas características, a temperatura média na superfície dos oceanos atingiu o nível recorde de 20,9°C, antes de registar uma queda de nível no ano seguinte, segundo as estatísticas do Copernicus.

As características climáticas naturais, que acontecem a cada dois anos em sete anos, somam uma tendência mais profunda de aquecimento dos oceanos devido ao acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera.

Na verdade, os oceanos desempenham um papel regulador do clima ao absorver 90% do excesso de calor gerado pelas atividades humanas, em particular a queima de petróleo, gás e carvão.

Onda de calor marinha

Desde o início do ano, 82% da superfície oceânica mundial registrou ondas de calor marinhas. E quase metade ocorreu episódios de intensos a extremos.

O Oceano Pacífico tropical e o Mar Mediterrâneo foram particularmente afetados. O Mediterrâneo, um mar muito sensível às mudanças climáticas, registrou ondas de calor em praticamente toda a sua superfície (98%) durante o primeiro semestre e atingiu uma temperatura recorde de 24,34°C em junho de 2026.

O noroeste do Mediterrâneo, em particular, foi afetado por uma temporada quente que atingiu um pico de intensidade sem precedentes na segunda-feira para a região, com uma diferença média de 5,2°C em relação aos valores normais, informou terça-feira o Instituto de Ciências do Mar (CSIC), com sede em Barcelona.

O artigo destacou que o disco foi provocado em grande parte pela onda de calor que acaba de atravessar a Europa.

As ondas de calor marinhas representam um desafio para as espécies marinhas menos móveis, com a possibilidade de provocar mortes em larga escala entre corais, ouriços-do-mar ou moluscos, entre outros.

"É importante monitorar estas observações, pois têm repercussões importantes no clima", afirmou Van Gennip, antes de exigir que as temperaturas elevadas poderiam "fornecer energia adicional à atmosfera" para criar "circunstâncias adequadas" a características de chuvas extremas.

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