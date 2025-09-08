A- A+

TRÂNSITO Ocorrências de colisões de veículos em postes crescem 7,6% em Pernambuco No primeiro semestre de 2025 foram registradas 1.024 ocorrências em todo o Estado. No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 951 ocorrências

De acordo com dados da Neoenergia Pernambuco, houve um aumento de 7,6% nas ocorrências de colisões de veículos em postes no primeiro semestre de 2025. Ao todo, foram registradas 1.024 ocorrências em todo o Estado. No mesmo período de 2024, foram contabilizadas 951 ocorrências.

Embora os números tenham crescido, apenas 33,7% dos casos (346 ocorrências) provocaram impacto no fornecimento de energia para os clientes. Segundo a Neoenergia, "isso se deve, em grande parte, às tecnologias implementadas pela distribuidora, que permitem o isolamento de trechos da rede elétrica e a recomposição automática do sistema em caso de danos localizados".

A companhia chama a atenção, também, para a quantidade de colisões nas cidades de Petrolina, Garanhuns e Arcoverde, com 60, 57 e 49 ocorrências, respectivamente. "O número reforça a importância de políticas de prevenção voltadas também para o interior, onde o crescimento urbano e o aumento do tráfego impõem novos desafios à segurança viária".

A Neoenergia destaca ainda que as colisões com postes causam diversos transtornos, não apenas à rede elétrica, mas também à rotina de milhares de pessoas. Uma vez que, na maioria dos casos, os acidentes acontecem em vias de grande circulação, como ocorreu na última sexta-feira, quando um caminhão colidiu contra um poste na Avenida Abdias de Carvalho.

A substituição dos postes danificados e o restabelecimento da energia exigem um trabalho técnico complexo e que, muitas vezes, só pode ser iniciado após a liberação da perícia policial. Além da quebra da estrutura, é comum o rompimento de cabos e danos a outros equipamentos, o que aumenta o tempo de interrupção no fornecimento.

“Mais do que o impacto no fornecimento de energia, esses acidentes representam um risco direto à vida das pessoas envolvidas e das que circulam pelo local. É fundamental reforçar a direção responsável e o respeito às leis de trânsito como medidas essenciais para reduzir esse tipo de ocorrência”, destaca Fábio Barros, gerente operacional da Neoenergia Pernambuco.

A Neoenergia Pernambuco orienta ainda que, em casos de colisão, se houver cabos sobre o veículo, as pessoas devem permanecer no interior do carro, sem tocar nas partes metálicas, e acionar imediatamente a distribuidora pelo número 116. O Corpo de Bombeiros (193) também deve ser chamado.

A companhia reforça ainda que os custos para substituição das estruturas podem ser cobrados dos responsáveis pelos acidentes, e que, acima de tudo, a melhor forma de evitar essas ocorrências é por meio da conscientização no trânsito.

“Respeitar os limites de velocidade, evitar distrações ao volante e não dirigir sob efeito de álcool são atitudes essenciais para preservar vidas e garantir a continuidade dos serviços essenciais à população”, completou Fábio Barros.

Ranking de ocorrências de colisões de veículos em postes em pernambuco, entre janeiro e agosto de 2025

Recife - 183

Petrolina - 60

Garanhuns - 57

Arcoverde - 49

Jaboatão dos Guararapes - 46

Carpina - 43

Caruaru - 38

Ouricuri - 36

Belo Jardim - 34

Cabo De Santo Agostinho - 33

