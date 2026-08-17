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O desaparecimento de uma pessoa é, obviamente, motivo de grande apreensão para familiares. A falta de respostas acerca do paradeiro de alguém pode deixar os envolvidos confusos sobre como proceder em um momento como esse.



Entre os meses de janeiro e julho de 2026, foram registradas 1.642 ocorrências de pessoas desaparecidas em Pernambuco, segundo dados fornecidos pela Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística (GGACE) da SDS.



Registro

Para registrar um desaparecimento, não é mais necessário esperar um tempo mínimo de 24 ou 48 horas, conforme explica o perito criminal Ítalo Souza, gerente-adjunto do Instituto de Genética Forense Eduardo Campos (IGEFEC).



Isso se dá após a redefinição do conceito de desaparecimento, por meio da Lei nº 13.812/2019, que trouxe avanços significativos na Política Nacional de Busca de Pessoas.



Com a mudança, passou a ser considerada desaparecida toda pessoa cujo paradeiro é desconhecido, independentemente da causa, até que seja localizada e devidamente identificada.



“As primeiras horas do desaparecimento são as mais críticas para poder encontrar a pessoa. Então, quanto antes a família se dê conta do desaparecimento é mais chance de a pessoa ser encontrada”, afirma o perito criminal.



No Instituto de Genética Forense Eduardo Campos, vinculado à Secretaria de Defesa Social (SDS) e situado no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife, também é usada a coleta de DNA para a localização de pessoas desaparecidas.



Segundo o perito, o procedimento é rápido e indolor, com a coleta de uma amostra de saliva.



Qualquer pessoa que tem um parente que está desaparecido, independente do tempo, pode comparecer a uma delegacia com um boletim de ocorrência para encaminhar o pedido do DNA.



“O caminho é ir à delegacia, registro do desaparecimento com BO e pode pedir ao delegado para encaminhar para fazer a coleta de DNA e ser encaminhado para qualquer instituto de perícia oficial para coletar a amostra de referência. Esse perfil genético vai ser inserido no banco, onde vai ser confrontado com todos os outros perfis que estão ali inseridos, seja dentro do estado ou nos bancos dos outros estados”, orienta.



Corrida contra o tempo

Após identificar o desaparecimento de alguém, começa uma corrida contra o tempo. Quanto mais rápida for a coleta de informações iniciais e a polícia for comunicada, melhor, pois aumentam as chances de localizar a pessoa desaparecida.



No Recife, os registros podem ser feitos diretamente na Delegacia de Desaparecidos e Proteção à Pessoa (DDPP), na Rua Doutor João Lacerda, 395, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste.



Já nos demais municípios de Pernambuco, a orientação é buscar a delegacia mais próxima para formalizar a ocorrência.

Campanhas

Com campanhas anuais que incentivam a doação de material genético de familiares dos desaparecidos, o trabalho do IGEFEC faz perícias em genética forense com a Rede Nacional de Bancos de Perfis Genéticos, criada pelo Governo Federal.



“A rede promove anualmente uma campanha de pessoas desaparecidas porque uma das funções do banco de perfis genéticos é justamente localizar aquele familiar que não foi encontrado através do DNA”, afirma o gerente-adjunto.



Para quem tem receio de doar a informação genética, Ítalo explica que existe um protocolo completo a ser seguido, que respeita a legislação e aumenta a possibilidade por meio da busca de novos perfis de desaparecidos.



“Muitas vezes as famílias ficam com receio de doar a informação genética para a polícia porque não sabem o que é que eles vão fazer com esse DNA. [...] O material genético vai ser utilizado apenas para localizar e fazer o cruzamento com os restos mortais não identificados ou pessoas não identificadas para poder identificar e chegar ao parente dela”, esclarece.

Dados

Dos 1.642 desaparecimentos notificados entre janeiro e julho desse ano, 1.027 correspondem a homens, 526 a mulheres e 89 estavam classificados nas categorias “intersexo”, “desconhecido” ou “não informado”.



Entre os registros, 129 envolvem pessoas com 65 anos ou mais. Até o momento, 600 pessoas já foram localizadas, o que corresponde a 36,54% dos registros.



Em todo o ano de 2025, 2.814 ocorrências de desaparecimento foram registradas pela SDS, sendo 1.713 homens, 930 mulheres e 171 pessoas classificadas como “intersexo”, “desconhecido” ou “não informado”.



No período, 175 casos foram idosos com 65 anos ou mais, e 1.019 desaparecidos foram localizados.

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