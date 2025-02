"Óculos de áudio" recebe autorização da FDA; veja como funciona o dispositivo

A- A+

A EssilorLuxottica anunciou nesta segunda-feira (3) que recebeu autorização da FDA, agência que regula medicamentos, alimentos e dispositivos de saúde nos Estados Unidos, para seus óculos de áudio. O Nuance Audio Hearing Aid Software, destinado a adultos com perda auditiva percebida de leve a moderada, é o primeiro software como dispositivo médico aprovado pela agência americana.

Esses óculos inteligentes funcionam como aparelhos auditivos discretos de venda livre, ou seja, sem a necessidade de prescrição médica. Ao usá-los, você pode alterar a forma como ouve o mundo, ao amortecer parte do ruído ambiente e amplificar a voz da pessoa com quem está falando. E tudo isso pode passar despercebido, já que eles se parecem com qualquer par de óculos elegantes, disponível em duas cores e três formatos.

O dispositivo possui um conjunto de inovador de microfones e tecnologia inovadora de "formação de feixe", criando um feixe focado na direção que você está olhando. O som nesta área alvo é então amplificado por meio de pequenos alto falantes localizados perto do ouvido do usuário, enquanto as áreas circundantes permanecem inalteradas. Isso resulta em amplificação máxima para a pessoa que está diretamente à sua frente, abordando efetivamente o desafio de compreensão da fala em ambientes ruidosos para pessoas com perda auditiva leve a moderada.





Ao se integrarem perfeitamente ao mundo dos produtos de estilo de vida, esses óculos eliminam o estigma frequentemente associado aos dispositivos de assistência. Embora sejam indicados para pessoas com perda auditiva percebida, o fabricante afirma que eles também podem ser usados por pessoas com audição normal, mas que buscar maior clareza do orador em situações desafiadoras e ambientes barulhentos.

“Há dois anos, decidimos criar um produto inédito que mudaria a maneira como as pessoas veem e ouvem. Não pretendíamos apenas combinar dois dispositivos médicos – criamos um formato de óculos inteligentes totalmente novo para apoiar os dois sentidos humanos dos quais mais dependemos. Não é apenas inovador, mas também incrivelmente acessível. Temos o prazer de agora voltar o nosso foco para colocar esta tecnologia transformadora nas mãos de pessoas em todo o mundo que realmente precisam dela”, diz Francesco Milleri, Presidente e CEO da EssilorLuxottica, em comunicado.

De acordo com a EssilorLuxottica, o Nuance Audio estará disponível para compra nos EUA a partir do primeiro trimestre deste ano e ainda neste primeiro semestre, estará disponível em alguns países europeus, incluindo Itália, França, Alemanha e Reino Unido.

