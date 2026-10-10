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Ocupantes de moto ficam feridos após colisão com carro na Serra das Russas, em Gravatá

De acordo com a PRF, sinistro aconteceu por volta das 7h40 deste sábado (10)

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Sinistro aconteceu no começo da manhã, na Serra das RussasSinistro aconteceu no começo da manhã, na Serra das Russas - Foto: PRF-PE/Divulgação

Os ocupantes de uma motocicleta ficaram feridos na manhã deste sábado (10) após colidirem o veículo na traseira de um carro. O sinistro aconteceu por volta das 7h40 no quilômetro 65 da BR-232, na Serra das Russas, em Gravatá, Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), acionada para a ocorrência em meio à operação do feriadão de Nossa Senhora Aparecida, o trânsito estava lento no momento da batida.

O piloto e o passageiro da moto ficaram feridos, tendo sido posteriormente encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Gravatá.

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O motorista do carro não ficou ferido e fez teste do bafômetro, que não apresentou consumo de bebida alcoólica.

Não há informações sobre estado de saúde dos ocupantes da moto.

 

 

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