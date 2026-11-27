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Saúde Odontologia do Imip conquista o 1º lugar no Prêmio Imip Inova com projeto de Laserterapia O trabalho teve coordenação de Fabiana Moura da Motta Silveira, coordenadora da Odontologia do Instituto

A Odontologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) conquistou o 1º lugar no Prêmio IMIP INOVA, com o projeto de Laserterapia. O trabalho teve coordenação de Fabiana Moura da Motta Silveira, coordenadora da Odontologia do Instituto.

“A conquista é resultado de um trabalho coletivo, desenvolvido por uma equipe comprometida com a ciência, a inovação e a incorporação de novas tecnologias à assistência hospitalar”, indicou a coordenadora.

Fabiana ressaltou ainda que "o reconhecimento tem um significado ainda mais especial diante dos desafios de consolidar a Odontologia em uma instituição de grande dimensão e tradição médica. Mesmo representando uma área com um número relativamente pequeno de profissionais diante do conjunto da instituição, a Odontologia vem ampliando sua atuação e demonstrando, na prática, sua contribuição para a qualidade e a integralidade do cuidado".

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