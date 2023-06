Odontomóvel oferece atendimento gratuito em Olinda esta semana; confira locais

A- A+

Moradores de Olinda, na Região Metropolitana do Recife, podem ser atendidos gratuitamente no Odontomóvel da prefeitura, que atenderá em quatro localidades esta semana, entre segunda-feira (19) e quinta-feira (22).

Segundo a prefeitura, serão beneficiados que mora em Sítio Novo, no Alto do Cajueiro, no bairro do Monte e em Rio Doce.

"O trabalho inicia às 8h, com atendimento por ordem de chegada", destaca a prefeitura.

Entre os serviços ofertados estão:

- restauração em resina;

- raspagem corono-radicular;

- profilaxia;

- aplicação de flúor e selante;

- exodontia simples;

- dessensibilização dentinária.

Confira a agenda:

Segunda-feira (19)

Avenida Luís Correia de Brito, S/N, Comunidade Burra Nua, Sítio Novo

Terça-feira (20)

Rua Raimundo da Conceição, 78, Alto do Cajueiro

Quarta-feira (21)

Rua Severina Maria da Conceição, Monte

Quinta-feira (22)

Estádio Grito da República, Rio Doce

Veja também

RIO DE JANEIRO Criança tem início de tratamento contra câncer raro adiado por falta de catéter no Inca