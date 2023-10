A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Ofensiva em Gaza terá ataques por 'ar, mar e terra', diz exército israelense Ação vai exigir entrada no centro do enclave para chegar ao Hamas

O Exército israelense determinou neste sábado (14) a necessidade de uma “manobra terrestre que exigirá a entrada no centro de Gaza” para chegar aos integrantes do Hamas.



O Exército também afirmou que as considerações operacionais em torno da ofensiva ainda não foram decididas, incluindo muitas avaliações que surgiram nas discussões com o establishment político.





Segundo o Exército, há preparativos para uma campanha extensa, com a "implementação de amplos planos ofensivos" que incluem, entre outras coisas, "um ataque coordenado e integrados por ar, mar e terra", de acordo com o jornal Haaretz.

“Os batalhões e soldados do Exército israelense estão destacados por todo o país e estão preparados para aumentar a prontidão para as próximas fases da guerra, com ênfase numa operação terrestre significativa”, dizia o anúncio.

Veja também

