Ação Oficina "A voz que habita em mim" ensina técnicas vocais para mulheres trans e travestis na UFPE A ação terá entrada gratuita e acontecerá no dia 26 de junho, no Campus Recife da Universidade Federal de Pernambuco

Voltada exclusivamente para mulheres trans e travestis, a oficina “A voz que habita em mim” será promovida pela professora Ana Nery Araújo, do curso de Fonoaudiologia da Universidade Federal de Pernambuco.

A iniciativa faz parte do projeto de extensão “A voz que empodera: Saúde e comunicação para pessoas trans e travestis” e está prevista para acontecer no dia 26 de junho, no Campus Recife da UFPE, com entrada gratuita.

A ação tem o objetivo de promover o aperfeiçoamento da comunicação, voz e fala das participantes e contribuir com o fortalecimento da autoestima e da expressão vocal.

Além disso, as atividades conduzidas contarão com técnicas fonoaudiológicas de voz falada e cantada.

Para se inscrever, as interessadas devem acessar o Instagram do projeto ou entrar diretamente no link do formulário.

Criado em 2018, “A voz que empodera” atua no acolhimento e acompanhamento fonoaudiológico de pessoas trans (homens e mulheres) e travestis, por meio de atendimentos individuais e em pequenos grupos.



