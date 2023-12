Oficina Brennand: novas exposições e perspectivas

A- A+

As obras brennandianas - pinturas, esculturas, murais, etc. - que compõem a Oficina, e deleitam seus visitantes, ganharam mais embelezamento, por intermédio de restauros promovidos em muitas peças cerâmicas, e da readequação dos espaços expositivos, além dos reparos nas estruturas físicas de galpões e salões, tudo em busca da preservação daquele místico local de encantamento e valorização da arte, a um só tempo, regional e universal.



Universalidade temática que remonta, por exemplo, às representações artísticas de personagens históricas, bíblicas, e de mitos da antiguidade greco-romana, do medievo, e, também, da modernidade, concomitantemente à exploração de ressignificações de expressões de religiosidades e de simbolismos próprios de nosso extenso e multicultural Brasil e da heterogeneidade da formação do seu povo; multiculturalidade essa tão presente nas concepções do artista Francisco Brennand, agora reafirmada e reanimada em interfaces com outros atores e expressões da cena artística nacional, nas recentes exposições “Invenção dos Reinos” e “CapiDançaBaribéNois”, na cidadela da Várzea.



Grande painel cerâmico policromático recepciona os visitantes no espaço ‘Accademia’, tendo como figura central fabulosa mulher com plantas e folhagens de intensas cores, cercada de variados tipos de pássaros, com riacho à sua frente com pequenos peixes: é a “Deusa da Mata” (F.B., 3,25 x 2,92 mts. ano 1960). Uma tela de São Sebastião - por vezes retratado por Brennand em pinturas e mural - apresenta o mártir cristão muito ferido, rodeado de estrelas em cinzento céu, com um dos braços erguido, contendo epígrafe em forma de livro aberto: “Martírio e Glória do Santo Sebastião, representado no seu natural, crivado de flechas mortíferas. Ass: F. Brennand”. Ainda são exemplos de sincretismos e outras interrelações com obras de Brennand trazidas à exposição “Invenção dos Reinos”, as abordagens de trinta artistas do Norte/Nordeste, em vídeos de documentários/entrevistas, fotografias, pinturas, instalações, esculturas, sobre heranças e releituras de mitos e tradições de cultos, como o da divindade Jurema, e de tantas aproximações artísticas a partir do folclore e de crenças de matrizes indígenas e africanas, daí o entrelaçamento, na coletiva, entre fantásticos e inesgotáveis Reinos.



Destaca-se, na exposição “CapiDançaBaribéNois”, a imensa instalação, em tecido, de autoria do artista plástico carioca Ernesto Neto, verdadeira ode ao Rio Capibaribe, com quase cinquenta metros de comprimento, qual a sinuosidade do leito fluvial ou de mitológica serpente, lembrando, também, rede de dormir, levada do rio, no Marco Zero, ao espaço ‘Estádio’, sob vários ritos de passagem - travessia, montagem e abertura -, repleta de folhas, em diálogo, ainda, com expressões do maracatu e do coco, e acompanhada da mensagem atemporal de preservação ambiental: “Rios, limpos. Amor. Vida. Equilíbrio Social”.



Com ambas as exposições artísticas, protagoniza a Oficina Brennand papel de fomento à pluralidade de linguagens e estéticas, favorecendo a integração dos povos e culturas, ao respeitar valores e ancestralidades diferentes, em busca da coexistência harmoniosa e da conservação ecológica.

P.S.: Agradecimento à competente coordenadora do acervo da Oficina, bibliotecária Marinez Teixeira, pela valiosa visita guiada.







