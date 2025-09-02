A- A+

Inclusão Oficina de argila para crianças e adolescentes com autismo acontece neste sábado (6) Momento será conduzido pelo ceramista Cláudio Neves na Oficina Francisco Brennand, na Várzea, bairro da Zona Oeste do Recife

Uma oficina de argila voltada para crianças e adolescentes com autismo será promovida neste sábado (6), a partir das 14h, pelo Instituto Dimitri Andrade, a convite da Oficina Francisco Brennand.

O encontro é gratuito e ocorre na própria Oficina, na Várzea, Zona Oeste do Recife, com atividades conduzidas pelo ceramista Cláudio Neves. Conhecido pelas suas peças de bonsai, o artista é pai atípico e parceiro do Instituto Dimitri Andrade.

Com vagas limitadas, os interessados devem se inscrever na iniciativa por meio de formulário do Google.

Para Cláudio, a ação é uma forma de unir sua trajetória profissional à experiência da paternidade.

“O nascimento da minha filha, Maya, autista, me fez descobrir um novo mundo, repleto de incertezas, desafios e muita luta. A arte da cerâmica e do bonsai me trouxe uma nova perspectiva, tornando-se um meio de suprir as necessidades e a esperança de um futuro melhor para ela e para toda a minha família. A cerâmica se tornou uma ferramenta para plantar sementes de inclusão e será uma grande honra contribuir com esse projeto e viver esse momento terapêutico para pessoas neurodivergentes”, destaca.

A programação também inclui uma visita guiada à exposição Cosmo/Chão, em cartaz na Oficina Francisco Brennand até o domingo (7), com intermediação dos terapeutas do Instituto Dimitri Andrade para o desenvolvimento de um diálogo pedagógico focado e direcionado para o público assistido.

“Ficamos muito felizes com o convite e com a oportunidade de reafirmar algo que defendemos no Instituto: a importância de levar as terapias para além dos muros do setting terapêutico. A argila é um recurso riquíssimo, porque estimula os sentidos, favorece a criatividade, ajuda no desenvolvimento das habilidades motoras finas e, ao mesmo tempo, é relaxante e terapêutica. Como mãe atípica, me emociona ver espaços culturais se abrindo para acolher nossos filhos”, ressalta Frínea Andrade, psicóloga especialista em autismo, diretora do Instituto Dimitri Andrade e mãe de uma pessoa autista.

Serviço

Oficina de Argila para pessoas neurodivergentes

Data e hora: 6 de setembro, das 14h às 16h30

Onde: Oficina Francisco Brennand - R. Diogo de Vasconcelos, S/N - Várzea, Recife - PE

Clique aqui para fazer a inscrição



