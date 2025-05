A- A+

Oportunidade Recife: oficina de escovação de cabelo será oferecida para pais de crianças com neurodivergência A atitude será promovida em quatros centros TEA/NDI da rede municipal e pretende incentivar os responsáveis a buscarem uma fonte de renda extra

A Prefeitura do Recife inicia nesta terça-feira (27) uma oficina de escovação de cabelo voltada para pais e responsáveis de crianças com algum tipo de neurodivergência.

A atividade será promovida por uma parceria entre a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional nos quatro centros TEA/NDI da rede municipal. São eles: UPAEs do Ibura, da Mustardinha, do Arruda e na Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena.

Os locais oferecem 5,5 mil atendimentos mensais e oferecem tratamento especializado, além de diagnósticos para crianças com transtornos como TEA, TDAH, TOD e síndrome de Down.

A capacitação será ministrada pelo instrutor e cabeleireiro profissional Ivson José Gomes de Souza entre os dias 27 e 30 de maio, com turmas nos turnos da manhã e da tarde, conforme a unidade. Cada grupo terá entre cinco e dez participantes.

A ideia é que os cuidadores aproveitem o período em que os filhos estão realizando as atividades nos centros para aprender na oficina.

“Sabemos que muitos pais e responsáveis se dedicam integralmente ao cuidado de seus filhos, que precisam de atenção especial durante todo o dia", afirmou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

Ao oferecer essa oficina durante o horário das terapias, estamos reconhecendo esse esforço e criando uma alternativa para que essas pessoas adquiram um novo ofício e se sintam mais valorizadas”, completou.

A iniciativa é voltada exclusivamente para familiares de crianças que já estão em acompanhamento em um dos quatro Centros TEA/NDI da cidade.

Além dos quatro centros já em operação, mais três novas unidades estão sendo construídas: na Policlínica Albert Sabin (Tamarineira), na Comunidade do Bem (Imbiribeira) e no Centro de Reabilitação Fisioterapeuta Antônio Nogueira de Amorim (Boa Vista), este último será o maior da rede, com capacidade para mais de 5 mil atendimentos por mês.

O acesso aos serviços é feito por meio das unidades da Atenção Básica, com encaminhamento via Central de Regulação do Recife.

Confira a programação:

Terça-feira (27/05) – Centro TEA/NDI Arruda – UPAE Arruda

Av. Prof. José dos Anjos, s/n – Arruda

Grupo 1: 14h às 15h30 | Grupo 2: 16h às 17h30

Quarta-feira (28/05) – Centro TEA/NDI Ibura – UPAE Ibura

Av. Dois Rios, 170 – Ibura

Grupo 1: 08h30 às 10h | Grupo 2: 10h30 às 12h

Quinta-feira (29/05) – Centro TEA/NDI Mustardinha – UPAE Mustardinha

R. Maj. Mário Portela, 279 – Mustardinha

Grupo 1: 08h30 às 10h | Grupo 2: 10h30 às 12h

Sexta-feira (30/05) – Centro TEA/NDI Madalena – Policlínica Lessa de Andrade

Estr. dos Remédios, 2416 – Madalena

Grupo 1: 08h30 às 10h | Grupo 2: 10h30 às 12h



