Aulão gratuito presencial e online tira dúvidas de Ciências Humanas para o Enem
Atividade terá resolução de questões de Geografia, História, Filosofia e Sociologia e orientações para a prova
A Oficina de Estudos promove, nesta quinta-feira (13), o aulão gratuito “Humanas Resolve”, voltado para estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
O encontro será realizado das 8h30 às 12h30, com participação presencial e on-line, e terá como foco a resolução completa de uma prova de Ciências Humanas do exame.
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As atividades serão conduzidas por três professores das áreas de Geografia, História, Filosofia e Sociologia.
No decorrer do aulão, os participantes terão contato com questões de diferentes conteúdos e serão orientados sobre estratégias de interpretação dos enunciados, identificação das alternativas e raciocínio necessário para chegar às respostas. A proposta é ir além da apresentação dos conteúdos cobrados pelo Enem.
A partir da resolução das questões, os professores vão abordar formas de compreender os comandos das provas, reconhecer alternativas que podem ser eliminadas, evitar interpretações equivocadas e administrar melhor o tempo durante o exame.
Preparação para o Enem
Com a proximidade do Enem, que ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro, o encontro também pretende ajudar os estudantes a identificar as principais dificuldades na preparação.
Entre os pontos que podem ser trabalhados estão conteúdos que ainda geram dúvidas, dificuldades de interpretação e o tempo utilizado para responder às questões.
Como a prova de Ciências Humanas tem caráter interdisciplinar, os participantes também serão estimulados a perceber as relações entre diferentes áreas do conhecimento e contextos apresentados nas questões.
A ideia é que, além de revisar os conteúdos, os estudantes compreendam o tipo de raciocínio exigido pelo exame e possam identificar quais pontos ainda precisam ser reforçados antes da prova.
Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem consultar o perfil da Oficina de Estudos no Instagram.
Serviço:
Humanas Resolve – resolução de uma prova completa de Ciências Humanas do Enem
- Local: Oficina de Estudos (1º andar do Clube Internacional do Recife)
- Data: Quinta-feira, 13 de agosto
- Horário: 8h30 às 12h30
- Endereço: Rua Benfica, 505 - Madalena, Recife
- Áreas: Geografia, História, Filosofia e Sociologia
- Formato: Presencial e on-line
- Valor e acesso: Totalmente gratuito