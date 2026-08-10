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PRÉ-VESTIBULAR Aulão gratuito presencial e online tira dúvidas de Ciências Humanas para o Enem Atividade terá resolução de questões de Geografia, História, Filosofia e Sociologia e orientações para a prova

A Oficina de Estudos promove, nesta quinta-feira (13), o aulão gratuito “Humanas Resolve”, voltado para estudantes que estão se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O encontro será realizado das 8h30 às 12h30, com participação presencial e on-line, e terá como foco a resolução completa de uma prova de Ciências Humanas do exame.

As atividades serão conduzidas por três professores das áreas de Geografia, História, Filosofia e Sociologia.

No decorrer do aulão, os participantes terão contato com questões de diferentes conteúdos e serão orientados sobre estratégias de interpretação dos enunciados, identificação das alternativas e raciocínio necessário para chegar às respostas. A proposta é ir além da apresentação dos conteúdos cobrados pelo Enem.

A partir da resolução das questões, os professores vão abordar formas de compreender os comandos das provas, reconhecer alternativas que podem ser eliminadas, evitar interpretações equivocadas e administrar melhor o tempo durante o exame.

Preparação para o Enem

Com a proximidade do Enem, que ocorrerá nos dias 8 e 15 de novembro, o encontro também pretende ajudar os estudantes a identificar as principais dificuldades na preparação.

Entre os pontos que podem ser trabalhados estão conteúdos que ainda geram dúvidas, dificuldades de interpretação e o tempo utilizado para responder às questões.

Professores orientam estudantes sobre interpretação de questões e estratégias para a prova de Ciências Humanas do Enem. | Foto: Divulgação

Como a prova de Ciências Humanas tem caráter interdisciplinar, os participantes também serão estimulados a perceber as relações entre diferentes áreas do conhecimento e contextos apresentados nas questões.

A ideia é que, além de revisar os conteúdos, os estudantes compreendam o tipo de raciocínio exigido pelo exame e possam identificar quais pontos ainda precisam ser reforçados antes da prova.

Para mais informações e esclarecimento de dúvidas, os interessados podem consultar o perfil da Oficina de Estudos no Instagram.

Serviço:

Humanas Resolve – resolução de uma prova completa de Ciências Humanas do Enem

Local: Oficina de Estudos (1º andar do Clube Internacional do Recife)

Data: Quinta-feira, 13 de agosto

Horário: 8h30 às 12h30

Endereço: Rua Benfica, 505 - Madalena, Recife

Áreas: Geografia, História, Filosofia e Sociologia

Formato: Presencial e on-line

Valor e acesso: Totalmente gratuito

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