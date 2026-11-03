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ENEM Oficina de Estudos promove aulão gratuito "Spoiler Enem" de Ciências Humanas, Linguagens e Redação Iniciativa no bairro da Madalena oferece revisões presenciais e virtuais nos dias 4 e 5 de novembro para o primeiro dia de provas

A poucos dias da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o curso preparatório Oficina de Estudos realiza, nesta quarta (4) e quinta (5), o aulão gratuito "Spoiler Enem".



O evento, focado nos conteúdos do primeiro dia de provas, marcado para 8 de novembro, será transmitido de forma on-line e presencial na sede da instituição, localizada no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife.





A programação reúne professores especializados em revisões de conteúdo, análise de questões e orientações estratégicas para a reta final.



Na quarta-feira (4), a aula abordará temas de Geografia, das 9h às 10h30. Já na quinta-feira (5), as atividades acontecem em dois turnos: Ciências Humanas das 8h30 às 12h30, e Linguagens e Redação das 14h às 17h30.



Uma segunda etapa da iniciativa já está agendada para os dias 9, 10 e 11 de novembro, com foco em Ciências da Natureza e Matemática, em preparação para o segundo dia do exame, marcado para 15 de novembro.



Para se inscrever na revisão, basta acessar o link oficial de inscrição.







SERVIÇO

Datas: 4 e 5 de novembro de 2026

Horários:

04/11: Geografia, das 9h às 10h30.

05/11: Ciências Humanas, das 8h30 às 12h30; Linguagens e Redação, das 14h às 17h30.

Endereço: Rua Benfica, 505 – Madalena, Recife – PE

Modalidade: Presencial e on-line

Inscrições: Gratuitas, pela internet



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