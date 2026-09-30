Oficina de Estudos promove aulão preparatório Startup 10.0 para o Enem neste sábado (3)
Programação no bairro da Madalena terá um dia inteiro de revisões das principais disciplinas cobradas na prova, além de atividades de lazer
A pouco mais de um mês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o cursinho Oficina de Estudos promove, neste sábado (3), o aulão preparatório Startup 10.0.
A atividade, que está com inscrições abertas ao público, acontecerá na sede da instituição, localizada no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, das 9h às 18h30.
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Ao longo de todo o dia, os estudantes terão aulas de revisão contemplando Matemática, Linguagens, História, Redação, Geografia, Química, Biologia, Física, Filosofia e Sociologia.
O corpo docente é formado pelos professores Claudenildo Júnior (Matemática), Wiaponira Guedes (Linguagens), Fernando Costa (História), Márcia Lira (Redação), Wagner Rocha (Geografia), Maikell Victor (Química), Leandro Gomes (Biologia), Gustavo César (Física) e Marcio Krauss (Filosofia e Sociologia).
Lazer
Para intercalar com o ritmo intenso de estudos na reta final para as provas, que serão realizadas nos dias 8 e 15 de novembro, a programação inclui momentos de integração e descompressão.
O espaço contará com jogos como sinuca, totó, basquete, giro radical, presença de DJ, sorteios de brindes e totem de fotos instantâneas.
As inscrições devem ser realizadas de forma online, por meio da plataforma Sympla.