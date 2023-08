Oficina estimula exercício do protagonismo das pessoas em situação de rua, em Olinda

A- A+

Acontece nesta quinta-feira (31) a primeira edição da Oficina Formativa e Informativa, em Olinda. O evento busca fomentar o exercício do protagonismo das pessoas em situação de rua no município, exaltando a inclusão social, as iniciativas de resistência e a superação da vida.



O encontro vai acontecer das 8h às 17h, no prédio anexo à sede da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Olinda. A programação conta com teatro, música, grupos de estudos, rodas de conversa e muito aprendizado sobre questões voltadas a este segmento da população.

A Oficina Formativa e Informativa é uma iniciativa do Comitê Intersetorial de Políticas para a População em Situação de Rua (CIPPRUA-Olinda), em parceria com a Pastoral do Povo da Rua, o Movimento Nacional da População de Rua e a Prefeitura de Olinda.



Confira a programação completa:

7h30 – Credenciamento e Café da Manhã

8h30 – Acolhimento

9h – Mística: exibição do documentário “Nós da rua – Movimento Nacional da População de Rua - MNPR 2011”

9h30 – Intervalo

9h40 – Conhecer para lutar: história e luta do MNPR

10h40 – Intervalo

10h50 – Estudo da cartilha para formação política do MNPR

12h - Almoço

13h - Mística: exibição do documentário “A rua existe e resiste”

13h50 – Intervalo

14h00 – Apartação social

14h20 – Direitos Humanos

15h – Intervalo

15h10 – Serviço. programa, projeto e benefícios socioassistenciais

16h10 - Intervalo

16h20 – Saúde para PSR - CNR (portarias 122 e 1.255)

17h20 – Considerações finais

17h40 – Jantar

