Oficina gratuita no Recife ensina idosos a utilizar inteligência artificial nesta quinta-feira (5)
Atividade será realizada no residencial Vila da Fonte, em Casa Forte a partir das 15h
O residencial sênior Vila da Fonte, localizado em Casa Forte, na Zona Norte do Recife, realiza nesta quinta-feira (5), às 15h, uma oficina gratuita sobre o uso da inteligência artificial (IA) na rotina de pessoas com mais de 60 anos.
Com o tema “Como a IA pode trazer independência para os idosos”, o encontro vai apresentar ferramentas que podem auxiliar na organização de compromissos, na comunicação e no acesso à informação.
A participação é gratuita, mediante inscrição prévia pelo WhatsApp (81) 3771-5944. A oficina será realizada na sede do residencial, na Praça de Casa Forte, número 525.
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A atividade será conduzida pela publicitária Marta Lima, sócia-fundadora e presidente da agência Marta Lima, e por Anselmo Albuquerque, publicitário e especialista em inteligência artificial.
A proposta é demonstrar, de maneira prática, como a tecnologia pode contribuir para a autonomia dos idosos em atividades cotidianas.
“Nosso objetivo é mostrar que a tecnologia também pode ser uma grande aliada do envelhecimento ativo. A inteligência artificial oferece inúmeras possibilidades para facilitar a rotina, estimular a autonomia e proporcionar mais independência às pessoas idosas. Queremos desmistificar esse universo e mostrar que nunca é tarde para aprender, se conectar e aproveitar os benefícios das novas tecnologias. No Vila da Fonte, acreditamos que incentivar esse aprendizado também é uma forma de promover qualidade de vida e bem-estar”, destaca Ricardo da Fonte, gestor do Vila da Fonte.
Além da moradia permanente e da hospedagem temporária, o Vila da Fonte oferece o programa “Aproveitar o Dia” e promove encontros e oficinas mensais voltados à população idosa.
O espaço também divulga a programação pelo Instagram, no perfil @viladafonte, e pelo site oficial.