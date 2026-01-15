Iniciativa oferece oficina gratuita fotografia audiovisual para mulheres da RMR

A- A+

O Nós Gira oferece uma oficina gratuita de fotografia audiovisual que acontece nos dias 24 e 25 de janeiro, voltada para mulheres negras, pretas, pardas e indígenas, de 18 a 29 anos, moradoras da Região Metropolitana do Recife (RMR).



A iniciativa surge para ampliar o acesso de jovens da periferia a um setor que cresce no Brasil, mas que ainda concentra oportunidades em poucos perfis.

Ao longo de dois dias, das 9h às 16h, com intervalo para almoço incluso, a oficina soma 12 horas de atividades e oferece uma imersão introdutória no departamento de fotografia do audiovisual para 20 mulheres.



A programação combina momentos de conversa e estudo com exercícios práticos, aproximando as participantes dos processos criativos e técnicos que constroem a imagem no cinema e no audiovisual.



A realização acontece em parceria com o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, equipamento da Secretaria da Mulher do Recife que atua no fortalecimento de meninas e mulheres por meio da educação, da cultura e da autonomia.



A parceria reforça o compromisso do projeto em criar um ambiente seguro, acolhedor e pensado para elas.



Atividades

Durante os encontros, serão trabalhados fundamentos de câmera, luz, composição, linguagem visual, narrativas visuais e dinâmica de set, sempre conectando o conteúdo à experimentação prática.



Não é necessário levar nenhum equipamento. Todas as participantes terão acesso a câmeras, lentes, tripés e equipamentos de luz, incluindo materiais adquiridos por meio do Edital de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Audiovisual – LPG 2023.



A oficina será conduzida por Luara Olívia, cineasta e diretora de fotografia. A troca parte da experiência de set da facilitadora e do diálogo com as participantes.

“A gente quer que essas mulheres se reconheçam nesse lugar técnico do audiovisual, entendam como funciona um set e se sintam à vontade para experimentar, errar e aprender juntas. Que elas se sintam seguras para ocupar esses espaços”, afrimou Luara Olívia.



O Nós Gira também conta com a parceria do Nós Cria, coletivo de fotografia idealizado por Domar e Marlon Diego, que atua no incentivo à criação audiovisual em territórios periféricos.



Criado em 2024 como

Oficina de Criação de Imagens Periféricas, o coletivo busca fortalecer o protagonismo das periferias na produção e no registro de suas próprias histórias.

Todas as participantes receberão certificado de participação e ajuda de custo referente ao transporte, mediante 100% de presença nos encontros.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/Vx7fDR8ndvFbTru1A



Serviço

Oficina: Nós Gira

Datas: 24 e 25 de janeiro

Horário: 9h às 16h, com intervalo para almoço

Carga horária: 12h

Público: mulheres negras, pretas e pardas, de 18 a 29 anos, da RMR

Parceiro: Centro Marta Almeida

Local: Rua do Bom Jesus, 147, Recife Antigo, Recife, PE

Com informações de assessoria

Veja também