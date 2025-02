Faculdade do Recife oferece oficinas gratuitas a partir desta segunda (17)

A- A+

A Faculdade Católica Imaculada Conceição do Recife (FICR), localizada no bairro da Iputinga, Zona Oeste do Recife, promove, a partir desta segunda-feira (17) até a próxima quarta (19), uma programação gratuita e aberta ao público que tem interesse em ingressar no Ensino Superior.

O objetivo do evento é apresentar, de forma prática e dinâmica, a rotina dos cursos de Tecnologia, Direito, Psicologia e Negócios (Administração e Recursos Humanos).

A programação conta com Oficinas Hands On (mão na massa), com atividades que fazem parte do dia a dia destes profissionais, incluindo Oficina de Planejamento de Carreira.

O horário das oficinas acontece em dois horários: das 8h30 às 11h ou 18h30 às 21h30. A programação completa pode ser conferida no site do evento (acesse aqui).

Serão sorteados brindes para quem participar dos três dias de imersão, entre eles um Kindle. Para concorrer, é necessário fazer a inscrição no Sympla.



