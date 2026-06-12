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Organização Internacional do Trabalho

OIT adota primeiro acordo internacional sobre trabalhadores de plataformas digitais

Práticas trabalhistas enfrentaram dificuldades para acompanhar as mudanças drásticas na forma como as pessoas trabalham

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Organização Internacional do Trabalho (OIT)Organização Internacional do Trabalho (OIT) - Foto: Reprodução/Internet

A Organização Internacional do Trabalho (OIT), agência da ONU, desenvolveu nesta sexta-feira (12) o primeiro acordo internacional sobre a proteção de trabalhadores de plataformas digitais.

O Banco Mundial estimou, em 2023, que havia até 435 milhões de trabalhadores de plataformas digitais no mundo, grande parte deles fora das proteções trabalhistas tradicionais.

O crescimento dessas plataformas nas últimas décadas abriu novos mercados para as empresas e criou oportunidades de emprego e renda, oferecendo certa flexibilidade a alguns trabalhadores e sendo caracterizado por baixas barreiras de acesso, segundo a OIT.

No entanto, as condições de trabalho muitas vezes são precárias, já que os profissionais costumam ser contratados como autônomos ou suspensos de serviço, e não como trabalhadores das empresas.

As companhias responsáveis pelos aplicativos controlam o trabalho por meio de algoritmos que distribuem tarefas, definem pagamentos, avaliam desempenho e até desligam trabalhadores.

Isso permite, em muitos casos, contornar critérios relacionados ao salário mínimo, segurança no trabalho e acesso à proteção social.

O acordo da OIT busca ampliar as garantias trabalhistas para milhões de pessoas que atuam por meio de plataformas digitais, em setores como entrega de refeições e transporte.

Segundo o texto, ele se aplica a todos os trabalhadores de economia, independentemente de sua situação trabalhista.

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"Exigir responsabilidades"
O acordo representa “um ponto de inflexão para os trabalhadores de plataformas”, afirmou Lena Simet, assessora sénior de justiça económica da Human Rights Watch, que acompanhou as negociações.

Segundo ela, o texto estabelece "a primeira norma mundial para proteger seus direitos e responsabilizar as plataformas digitais de trabalho".

O acordo foi aprovado durante a 114ª Conferência Internacional do Trabalho, realizada em Genebra.

"Delegados, posso então considerar que a conferência adota o acordo em sua totalidade? Adotado", declarou o presidente da conferência, Juan Castillo, ao bater o martelo.

Países como Índia, Bangladesh e Estados Unidos defenderam uma aplicação flexível do acordo.

O representante indiano afirmou que é necessário preservar "a flexibilidade dos Estados-membros para elaborar e adaptar políticas em função do seu contexto socioeconômico e de seu desenvolvimento tecnológico".

Segundo ele, isso é especialmente importante para apoiar o crescimento de micro, pequenas e médias empresas e startups.

Os Estados Unidos recomendaram "prudência na adoção de regulações vinculantes em setores da economia em rápida transformação".

Segundo a delegação americana, isso vale para as plataformas digitais, onde "normas acessíveis podem dificultar a inovação e capacitar os trabalhadores que deveriam ajudar".

O texto pede aos Estados-membros que adotem medidas para garantir os direitos fundamentais, como a liberdade de associação, a negociação coletiva, a eliminação de todas as formas de trabalho impostas e a abolição efetiva do trabalho infantil.

A OIT é uma organização singular dentro do sistema das Nações Unidas, pois os seus 187 Estados-membros são representados em igualdade de condições por governos, funcionários e trabalhadores.

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